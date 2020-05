Indre-et-Loire : la préfète interdit à nouveau l'ouverture de tous les marchés d'Amboise

À la suite du marché du vendredi 15 mai, la Préfète d'Indre-et-Loire a pris un arrêté d’interdiction de l’ensemble des marchés à Amboise. Elle juge que l'affluence a été trop importante et que les gestes barrière n'ont pas été respectés.

Tout juste rouvert déjà fermé ! La mairie d'Amboise a écrit ce lundi 18 mai à la préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzéchowski, afin de demander la réouverture du marché du vendredi dans la ville. En effet, la préfète a pris un arrêté d'interdiction de tous les marchés d'Amboise en raison d’une grande affluence et d’un non-respect des gestes barrières dans le marché du vendredi 15 mai. Le marché venait tout juste de pouvoir rouvrir.

Selon la mairie, il est logique d'interdire le marché du dimanche mais "cette décision est excessive pour ce qui concerne les marchés du vendredi." Elle précise que les mesures sanitaires ont toutes été mises en place : "étals espacés de 3 mètres les uns des autres, allées élargies, sens de circulation obligatoire, mise en place de la signalétique" notamment.

Port du masque obligatoire au marché

Dans le courrier adressé à la préfète, le maire propose "d’améliorer le dispositif de prévention" avec par exemple "un renforcement de la signalétique, plus marquage au sol, une modification du sens de circulation" et "une obligation de port du masque pour les clients, les commerçants et les agents communaux à l’intérieur de l’enceinte du marché."

"Tout client ne portant pas de masque ne pourrait pas accéder au marché. Tout commerçant ne portant pas de masque serait exclu du marché", précise la mairie dans un communiqué.