Indre-et-Loire : "la sincérité du scrutin des européennes gravement mis en cause" dit un collectif de gauche

La gauche tourangelle met en cause la sincérité du scrutin des élections européennes. Europe Ecologie Les Verts, le PS, la France Insoumise, les communistes et Générations appellent à la création d'une commission parlementaire, et demandent des comptes à la préfète d'Indre-et-Loire et au ministre de l'Intérieur. Ils dénoncent la "radiation de plusieurs dizaines d'électeurs et l'absence de carte électorale pour 15.000 personnes à Tours". Des Tourangeaux ont saisi en urgence le tribunal d'instance le dimanche du scrutin. Mais face aux nombreux recours, la justice n'a pas pu répondre à toutes les demandent. Pour ce collectif SOSDémocratie, c'est "un déni de démocratie". Ils proposent aux électeurs concernés de se rapprocher de leurs partis en vue d'intenter des recours devant des tribunaux.