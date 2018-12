Indre-et-Loire : Laurent Raymond élu maire de Saint-Avertin

Saint-Avertin, France

Laurent Raymond (UDI) a été élu Maire de Saint-Avertin ce samedi 15 décembre 2018 à la majorité absolue par le nouveau Conseil Municipal. Sa liste était arrivée en tête lors du 2ème tour du scrutin, le 9 décembre dernier, avec plus de 44% des voix. C'est la 3ème fois que la ville change de maire en 4 ans à peine.

Le conseil municipal a donc procédé à la désignation des adjoints :

- Anséric Léon, premier adjoint chargé des infrastructures, de l'urbanisme et patrimoine bâti, des travaux, de la mobilité et du cadre de vie

- Françoise Desrousseaux, deuxième adjointe chargée des ressources humaines, de la communication et de l'administration générale

- Frédéric Dagoret, troisième adjoint chargé de la vie associative

- Brigitte Le Bret, quatrième adjointe chargée de l'éducation et de la petite enfance

- Eric Villemagne, cinquième adjoint chargé des finances, de l'économie et des nouvelles technologies

- Françoise Gourin, chargée de la culture et du tourisme

- Thomas Quiene, septième adjoint chargé de la jeunesse, de la citoyenneté et de la sécurité

- Elisabeth Lemaure, chargée de la solidarité et du développement social