Indre-et-Loire : Laurent Raymond devient le nouveau maire de Saint-Avertin

Ce n'est pas une surprise, étant donné le résultat du premier tour. A Saint-Avertin, la liste de Laurent Raymond a obtenu la majorité des voix lors du second tour de l'élection municipale organisé ce dimanche.

Laurent Raymond devient le nouveau maire de Saint-Avertin à l'issue du second tour de ce dimanche

Indre-et-Loire, France

Laurent Raymond devient le nouveau maire de Saint-Avertin. Sa liste était arrivée largement en tête du premier tour (plus de 42% des voix), elle est donc encore une fois logiquement arrivée en tête du second tour ce dimanche, avec 44,22% des suffrages.

Laurent Raymond, ancien adjoint UDI, était le chef de file de la vingtaine de conseillers municipaux qui avaient démissionné en bloc il y a quelques semaines. Sa liste "Demain Saint-Avertin" devance celle de la gauche écologique et solidaire emmenée par Philippe Lebot (29,65 %) et la liste divers droite-UDI de Gérard Hoffmann (26,13 %), sur laquelle on retrouvait en troisième position le désormais ancien maire Alain Guillemin. A noter d'ailleurs pour ce deuxième tour, un renversement de situation, puisque la liste de Philippe Lebot est passée de la troisième à la deuxième place, gagnant ainsi 112 voix.

Ce second tour a encore été marquée par une forte abstention, plus de 54%. Elle avait été de plus de 56% au premier tour.