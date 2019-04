Indre-et-Loire : Le centre-ville d'Amboise bouclé jeudi 2 mai pour la visite d'Emmanuel Macron

"C'est un déplacement diplomatique, pas un déplacement traditionnel" précise la préfète d'Indre-et-Loire. Amboise sera une ville sous très haute sécurité le jeudi 2 mai pour la visite d'E. Macron. Les piétons seront interdits en centre-ville. Le périmètre pour les voitures sera même plus large.

Le centre-ville d'Amboise sera interdit aux piétons de 7h à 13h le jeudi 2 mai pour la visite des présidents français et italiens

Le centre-ville d'Amboise sera complètement bouclé jeudi 2 mai, pour la visite présidentielle d'Emmanuel Macron et de son homologue italien, pour célébrer les 500 ans de la Renaissance.

De 7h à 13h, le coeur de ville sera interdit aux piétons et aux voitures (zone rouge). Le périmètre est même élargi pour les voitures et étendu de 7h à 17h (zone orange). Quand à l'interdiction de manifester, elle va de Nazelle-Négron à Pocé-sur-Cisse au nord, jusqu'au rond-point de la Pagode de Chanteloup au sud.

Les périmètres interdits à Amboise jeudi 2 mai, la zone rouge de 7h à 13h et la zone orange de 7h à 17h - @Préfecture d'Indre-et-Loire

L'hyper centre-ville sera vidé. Chaque rue sera cadenassée par des gendarmes. Interdiction formelle de rentrer dans la zone rouge, sauf riverain muni de carte d'identité et justificatif de domicile. Seront aussi autorisés les services de secours, La Poste ou encore les invités des cérémonies au Château d'Amboise et au Clos Lucé. Les fenêtres qui donnent sur le château d'Amboise devront même être fermées pendant que les deux présidents seront sur les terrasses. Autant dire que ceux qui s'imaginaient serrer la main d'Emmanuel Macron et son homologue Italien en seront pour leur frais. Les touristes qui seront dans les hôtels seront autorisés à sortir du périmètre, après autorisation spécifique de la préfecture d'Indre-et-Loire qui a déjà accordée des dérogations.

Aucun bain de foule pour les Présidents n'est prévu

Plus de 300 gendarmes de la Région Centre-Val de Loire sont mobilisés pour ce déplacement, sans compter les renforts de compagnies de CRS. La préfète précise qu'elle n'aura le nombre exact de gendarmes mobilisés que le matin même. Le nombre de gendarmes dépendra de la situation des rassemblements du 1er mai. Les manifestations sont interdites sur un très large périmètre. Seule une manifestation est autorisée. Elle se déroulera au rond-point de la Pagode de Chanteloup.

La mairie d'Amboise a pris un arrêté pour interdire le stationnement du mercredi 1er mai 7h au 2 mai 17h