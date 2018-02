Indre-et-Loire, France

Avant d'entrer dans le détail des orientations, les Conseillers départementaux ont voté à l'unanimité une motion de soutien aux agriculteurs dans leur combat pour établir une plus juste carte des zones défavorisées : "Nous demandons" disent les conseillers dans leur voeu "que l'avant-projet de carte soit révisé afin de préserver ces zones de Touraine dans la carte des zones défavorisées et de maintenir ces territoires agricoles _indispensables à l'économie du Département et à la préservation de son tissu rural_".

Orientations budgétaires de la mi-mandat pour le Conseil départemental

Sur un budget total de 658 millions d'euros, le CD37 a maintenu ses quatre priorités : pas de hausse de la fiscalité - "La majorité socialiste précédente a systématiquement augmenté la fiscalité tous les ans entre 2008 et 2014" rappelle le Président Gérard Paumier , pas question encore cette année d'alourdir la fiscalité pour les tourangeaux.

Autre priorité : l'investissement avec pas moins de 79 millions d'euros pour 2018 orientés pour 11 millions sur le soutien à l'investissement des intercommunalités et des communes, 19 millions pour les collèges qui représente l'effort le plus important, 4 millions pour les EHPAD et enfin 17 millions pour les infrastructures routières.

En 2016, la dette du département était de 473 euros par habitant

Les deux autres priorités consistent à poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement - une équation difficile à résoudre car certaines lignes budgétaires augmentent chaque année mécaniquement et la baisse des dotations de l'Etat se poursuit (- 33 millions d'euros depuis 2014 pour l'Indre-et-Loire) enfin la dernière priorité est de poursuivre le désendettement.

Pour le Président Paumier, cette équation particulièrement complexe a trouvé en 2017 une manne importante avec 20 millions supplémentaires collectés sur les droits de mutation (Les droits de mutation, ou droits d'enregistrement, sont des taxes perçues par les collectivités locales et l'Etat. Elles sont exigibles à l'occasion d'une vente immobilière, lors d'un changement de propriétaire.) Ces millions supplémentaires seront particulièrement destinés aux collèges et aux EHPAD.

Pour la première fois depuis 9 ans, le RSA est stable

Parmi les points positifs à retenir, pour la première fois depuis 9 ans, le RSA n'augmente plus et a connu une stabilisation du pontant payé de l'allocation, malgré la dernière revalorisation de +2% : il est stabilisé à quelques 80 millions d'euros pour près de 18 000 personnes concernées par le RSA. Pour Vincent Louault, Conseiller départemental du canton de Bléré, c'est à la fois des contrôles plus stricts et des dispositifs de retour à l'emploi (Job Touraine, Atout parrainage 37 ... ) qui ont permis cette stabilisation et le retour à l'emploi de bénéficiaires