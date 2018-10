Aurélien Enthoven, plus connu sous le nom de Motorsport Gigantoraptor

Vallères, France

François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle et président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, a annoncé vendredi qu'il allait prendre la tête d'une liste aux élections européennes de mai 2019 "pour mener à bien le Frexit", la sortie de la France de l'Union Européenne. Une annonce qui intervient alors que l'UPR tient son université ce week-end à Vallères, près de Langeais.

La France va-t-elle disparaître ?

Plus d'un millier de participants sont attendus. Ce samedi sera marqué par une table-ronde (9h30/12h30) sur le thème : "La France va-t-elle disparaître" ? Un débat animé par Aurélien Enthoven, youtubeur (plus connu sous le nom de Motorsport Gigantoraptor sur Youtube) et présenté comme adhérent de l'UPR.

C'est le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven. Cette table-ronde opposera le démographe Emmanuel Todd et François Asselineau qui prononcera un discours de clôture le dimanche.