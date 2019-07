Indre-et-Loire : Le gouvernement à la manœuvre pour reconquérir les maires avec un projet de loi

Selon une récente étude, plus d'un maire sur 2 envisagerait de ne pas se représenter l'an prochain

Indre-et-Loire, France

Protection juridique, remboursement des frais de garde des enfants, valorisation des compétences à l'échelle communale... Voici quelques exemples des propositions phares du projet de loi "engagement et proximité", présenté ce mercredi 17 juillet en conseil des ministres. L'objectif affiché est clair : il faut regagner la confiance des élus locaux. Et vite, car l'échéance est maintenant dans neuf mois avec les municipales de 2020. Pour cela le projet de loi met en avant plusieurs propositions pour réaffirmer la fonction du maire à l'échelle locale. En Indre-et-Loire, certains élus restent sur leur faim.

Réaffirmer la fonction de maire à l'échelle locale

Bernard Eliaume, 63 ans, maire de Maillé depuis 1995, hésite même à se représenter. " Aujourd'hui, c'est du 50/50. J'espère que le texte sera un progrès pour la vie quotidienne des élus. L'élément principal, c'est que les maires reprennent la place, qu'ils n'auraient jamais dû perdre, aux yeux du gouvernement ".

On est un peu dans la démagogie, j'ai l'impression que ceux qui décident de nos problèmes, ne sont pas vraiment concernés par nos besoins " - Bertrand Ritouret, maire de Luynes

D'autres sont déjà fixés. Bertrand Ritouret, maire de Luynes, à l'ouest de Tours, ne cache pas sa fatigue face à des "mesurettes". "Là je pense qu'on est un peu dans la démagogie, j'ai l'impression que ceux qui décident de nos problèmes, ne sont pas vraiment concernés par nos besoins".

Bertrand Ritouret, maire de Luynes, n'est pas convaincu par le projet de loi "engagement et proximité" Copier

Parmi les propositions qui font sourire l'élu : le remboursement des frais de garde d'enfant. "J'ai été élu à 46 ans, et j'étais l'un des plus jeunes à l'époque. Donc, c'est pour ça, me dire qu'on va vous aider. Qu'on va prendre en charge vos frais de garde... Sur les 36 677, ça va concerner quoi ? Dix élus, quinze ?",regrette Bertrand Ritouret.

Manque de moyen

L'augmentation des indemnités est aussi l'un des axes forts du projet de loi. Aujourd'hui un maire d'une commune de moins de 500 habitants peut toucher jusqu'à 660 euros par mois. Au-dessus de 500, le plafond passe à 1 205 euros. Un pallier injuste selon Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales.

Le porteur du projet de loi propose d'adopter un seuil unique entre zéro et 3 500 habitants avec un plafond porté à 1 670 euros. Problème : "Qui paye ?", rétorque Bernard Eliaume, maire de Maillé. Même question pour Jacques Le Tarnec, maire de Berthenay : "On voit beaucoup de communes qui ne rémunèrent pas leur maire au niveau maximal de ceux à quoi ils ont droit. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas." Un manque de moyen affirme l'élu.

Pour calmer la grogne des édiles, d'autres propositions sont mises en avant. Mettre en place des assurances juridiques spéciales, prises en charges par l'Etat, pour les communes de moins de 1 000 habitants. Déléguer la compétence sur l'eau et l'assainissement aux communes ou encore instaurer systématiquement un conseil des maires dans les intercommunalités.

La bonne réception de ces propositions est un enjeu important pour le gouvernement. En novembre dernier, près de la moitié des maires élus en 2014 déclaraient ne pas vouloir se représenter en 2020 selon une étude menée par Cevipof.