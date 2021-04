Indre-et-Loire : le journaliste Périco Légasse candidat aux régionales sur la liste du Modem Marc Fesneau

Périco Légasse, journaliste et critique gastronomique, confirlme qu'il sera bien candidat aux régionales sur la liste du Modem Marc Fesneau, ministre des relations avec le parlement. Il se met en retrait du journal Marianne dont la directrice de la rédaction est son épouse Natacha Polony.

Le journaliste et critique gastronomique Périco Légasse, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Marianne, a confirmé qu'il sera bien candidat aux élections régionales sur la liste du ministre MoDem Marc Fesneau, ministre des relations avec le parlement. "Je n'adhère pas au MoDem, ni à La République en marche", explique Périco Légasse à l'AFP. Il sera candidat en Indre-en-Loire, où il est déjà conseiller municipal d'Azay-le-Rideau. "J'y vais pour Marc Fesneau", a-t-il ajouté.

Périco Légasse avait déclaré lors de la présidentielle de 2012 avoir voté pour Nicolas Dupont-Aignan.

Pendant la campagne, Perico Légasse va se mettre en retrait du journal Marianne et ne sera plus rédacteur en chef. Il ne participera plus à aucune réunion de rédaction mais la rubrique "savoir-vivre" comportera toutefois des articles préparés en amont par le journaliste.

Marc Fesneau (MoDem) a officialisé sa candidature à la tête de la région Centre-Val de Loire vendredi 23 avril. Décrit par l'entourage du ministre des Relations avec le Parlement comme "une personne qui partage notre vision de l'identité de notre région, l'art de vivre à la française, l'amour du terroir, la gastronomie, la culture", Périco Légasse est par ailleurs proche d'une autre ministre, la MoDem Jacqueline Gourault. Cette dernière avait marié Natacha Polony (directrice de la rédaction de Marianne) et Périco Légasse dans sa mairie de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) en 2007.

Avec AFP