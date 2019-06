Indre-et-Loire : Le maire de Tours signe un tribune pour soutenir la politique du Président Macron

Alors que le parti Les Républicains tente de colmater les brèches et éviter les départs, une quarantaine de maires de droite et du centre ont décidé de signer une tribune, publiée dans quelques jours, pour soutenir la politique du Président Macron.

Christophe Bouchet et le Premier Ministre à Tours au moment du séminaire LREM en septembre 2018

C'est le journal Le Parisien qui le révèle et publie cette tribune ainsi que le nom des signataires en exclusivité ce vendredi.

Une quarantaine de maires de droite et du centre dont Christophe Bouchet maire de Tours s’engagent à soutenir la politique du président Macron.

Et dans cette tribune que s'est procurée le journal le Parisien, on peut lire :"Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France c’est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement"

C'est le maire d’Angers, Christophe Béchu qui est à l'initiative de cette tribune. Parmi les élus de la région Centre Val de Loire, on retrouve également le maire de Tours, Christophe Bouchet et Olivier Carré le maire d'Orléans.

Après les résultats des élections européennes, le 26 mai dernier, Christophe Bouchet le maire de Tours était dés le dimanche soir à Paris pour un bureau politique en présence du Premier Ministre, des représentants de la République en Marche et des partis, dont les Radicaux auquel appartient Christophe Bouchet qui avaient soutenu la liste de Nathalie Loiseau.

Le but de cette réunion était de préparer le tour électoral suivant : les municipales de 2020.