Indre-et-Loire : le maire Vert de Grenoble soutient la liste Emmanuel Denis à Tours

Eric Piolle fait partie de ces rares élus Verts maires d'une grande ville. Maire de Grenoble depuis 2014, il est en passe d'être réélu au second tour. Il est venu ce jeudi à Tours soutenir Emmanuel Denis et la liste "Pour demain, Tours 2020".

A 10 jours du second tour des municipales, les écologistes ont le vent en poupe. Ils pensent pouvoir enlever Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Orléans, et bien entendu Tours où la liste d'Emmanuel Denis est arrivée en tête en 1er tour avec plus de 35% des suffrages exprimés devant la liste du maire sortant Christophe Bouchet 25,62%. Ce jeudi 18 juin, les Verts Tourangeaux ont reçu le soutien inconditionnel de Eric Piolle, maire de Grenoble depuis 2014 et bien parti pour faire un deuxième mandat. Eric Piolle est venu à Tours porter la dynamique des Verts et montrer que ce qui a été fait à Grenoble depuis 6 ans est transposable à Tours, "même s'il ne s'agit pas, dit-il, de faire du copier-coller"

Chaque territoire est adapté à l'écologie, le but est de se donner de l'énergie d'une ville à l'autre -Eric Piolle

"Emmanuel Denis et son équipe ont construit depuis plusieurs années une envie, une détermination, un projet autour de l'écologie, dit le maire de Grenoble, les Tourangeaux ont montré au 1er tour qu'ils avaient envie de ce projet sur la mobilité, l'alimentation, la santé, le logement, ce qui fait notre quotidien", "je les invite à confirmer au second tour ce message qu'ils ont envoyé au premier".

Eric Piolle témoigne de ce qui a réussi à Grenoble et dont son équipe est fière: avoir une énergie 100% verte en 2022, ni fossile, ni nucléaire, être devenu la première ville cyclable de France, et être sélectionné pour devenir la première capitale verte de l'Europe en 2022.