Indre-et-Loire : le premier ministre et la ministre de la santé à Avoine ce lundi

Edouard Philippe et Agnès Buzyn seront en Touraine ce lundi. Ils vont à Avoine visiter la maison de santé qui propose une organisation originale en terme de soins.

Avoine, France

La députée LREM du Chinonais Fabienne Colboc, ainsi que la Préfecture d'Indre-et-Loire, confirment la venue d'Edouard Philippe et de la ministre de la santé ce lundi à Avoine. Le Premier ministre et Agnès Buzyn se rendront à la Maison de santé pluridisciplinaire universitaire du Véron.

Une maison de santé qui propose des choses innovantes en matière de santé

Le déplacement s'effectue à deux jours de la présentation du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé "Ma Santé 2022" en conseil des ministres. Il s'agit d’illustrer les principales mesures sur l’organisation des soins de proximité. Cette maison de santé appartient à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), et a mis en place des organisations innovantes permettant notamment de proposer un accès à des consultations non programmées en journée, explique le communiqué. La visite s'effectuera à partir de 9h30.

Des ministres qui aiment bien venir en Touraine

Plusieurs membres du gouvernement sont venus en Touraine depuis le début de l'année. Le secrétaire d'état à l'intérieur pour le classement de 3 quartiers de Tours, Joué-les-Tours, et Saint-Pierre-des-Corps en Quartier de Reconquête Républicaine. Il y a eu aussi le secrétaire d'état au numérique, puis plus récemment la ministre de l'enseignement supérieur dans le cadre du Grand Débat.