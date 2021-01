Indre-et-Loire : le président du département, Jean-Gérard Paumier, promu chevalier de la Légion d'honneur

Une belle surprise pour commencer cette année 2021. Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, a été distingué de la Légion d'honneur, ce vendredi. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur, par décret du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Un plaisir partagé et un sentiment de responsabilité

"Je ne l'ai pas demandé et je ne m'y attendais pas !", réagit Jean-Gérard Paumier. Il savoure tout de même cette distinction. "C'est un plaisir que je partage avec mes collègues du département et ma famille". Avec une pensée émue pour son grand-père, qui a été conseiller municipal dans le Loir-et-Cher.

Ce grade de chevalier de la Légion d'honneur récompense "45 ans de services". Après avoir commencé comme assistant parlementaire, Jean-Gérard Paumier dirige le département tourangeau depuis 2016. Et cette distinction lui donne "un sentiment de responsabilité". "Cela donne plus de devoirs que de droits. Le devoir de continuer à travailler pour la Touraine".