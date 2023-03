Indre-et-Loire : le sénateur Pierre Louault annonce quitter la vie politique

Pierre Louault aura 74 ans dans un mois et il a annoncé ce lundi matin à Chédigny qu'il mettait un terme à sa vie politique. Il ne sera donc pas candidat à un nouveau poste de sénateur en septembre prochain. "Après 46 ans de carrière, j’ai envie de passer à autre chose. Quand on aime les gens, on engage un peu toute sa vie. Je mets fin à ma carrière politique en même temps que mon mandat de sénateur au mois de septembre prochain. Il faut savoir s’arrêter. Il y’a une génération qui doit partir, on le sent, il n’y a plus trop confiance en les politiques."

Il encourage son fils à se déclarer candidat et lui succéder

Le sénateur Louault a également déclaré qu'il avait "la pression des maires qui voulaient que je continue, donc j’ai eu des hauts et des bas. Mais j’ai pris ma décision depuis trois semaines, un mois". Le toujours sénateur Louault, n'avait pas renouvelé son adhésion à l'UDI depuis deux ans, et souhaite que son fils Vincent lui succède. "Ce sera à lui de l’annoncer mais j’encourage mon fils à y aller. C’est la première fois qu’il reçoit mon appui car il a changé, il a une grande qualité et un grand défaut, c’est une grande gueule mais il aime les gens, quel que soit leur milieu".