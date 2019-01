Indre-et-Loire : les cahiers de doléances sont difficiles à trouver

Indre-et-Loire, France

Les cahiers de doléances ont été lancés à l'initiative des associations des maires ruraux et des petites villes de France le 6 décembre 2018. Ils avaient demandé à leurs élus d'ouvrir leurs mairies le jour de l'acte IV de la mobilisation des "gilets jaunes" - samedi 8 décembre - pour permettre aux citoyens d'exprimer leur colère et leurs revendications.

Et le message est plutôt bien passé dans les communes rurales du département, quelques mairies ont mis à disposition des citoyens des cahiers de doléances.

Pas d'idéologie, mais du bon sens et des cris de détresse - G de Brantes

Des cahiers dans lesquels, tout le monde pouvait faire part de ses critiques, de ses doléances et de ses propositions. "Ce qui a été fait sans idéologie" explique Guy de Brantes le Président des maires ruraux d'Indre-et-Loire, "il y a du bon sens, du vécu, et il n'y a ni violence ni outrance, mais des cris de détresse".

Il y a aussi dans ces cahiers des solutions proposées sur la fiscalité, le transport en milieu rural, l'équité des régimes de retraite car "en milieu rural, les régimes spéciaux ne sont pas bien vécus car les retraites agricoles sont modestes" précise Guy de Brantes.

A tout cela s'ajoutent encore la transition écologique, mais aussi l'endettement de la France ou encore ce qui est ressenti comme des privilèges pour les députés, les sénateurs et le gouvernement "qui vivent dans des palais, se déplacent avec des chauffeurs et voyagent en avion" peut-on lire encore dans certains cahiers de doléances selon le Président départemental des maires ruraux.

Lundi 14 janvier, l'Association des maires ruraux a remis au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat et de l'Assemblée nationale et à celui du Conseil économique, social et environnemental, le contenu des cahiers de doléances ouverts dans leurs mairies

L'une des contributions du cahier de doléances et de propositions d'Amboise © Radio France - Marie-Ange Lescure

Plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir écrire dans un cahier de doléances

C'est le cas à la mairie d'Amboise où au moins deux personnes sont venues de Fondettes (où il n'y avait pas de cahier de doléances) pour pouvoir apporter leur contribution. A Amboise, il s'agit d'un cahier de doléances et de propositions, il a été ouvert le 19 décembre 2018 et il a déjà recueilli plus d'une vingtaine de contributions.

A chaque fois, les personnes déclinent leur identité et leur adresse et notent leur contribution et Christian Guyon, le maire relève l'application de certains contributeurs qui "ont rédigé par avance leur message chez eux et sont venus ensuite le coller ou l'agrafer dans le cahier."

Pour ce qui est des propositions, elles sont "dans l'air du temps" comme le souligne le maire d'Amboise : l'ISF, la taxe d'habitation, le pouvoir d'achat, la CSG ... "Tout y passe" dit-il "l'environnement, mais aussi l'eau ou encore les transports et le référendum d'initiative citoyenne".

"Je trouve cela déjà bien, je l'ai fait pour que les gens puissent s'exprimer et je le transmettrais à la Préfète d'Indre-et-Loire pour qu'elle fasse suivre" conclut Christian Guyon

Le cahier de doléances et de propositions d'Amboise restera ouvert jusqu'à la fin du Grand débat c'est à dire le 15 mars comme l'a annoncé le Président de la République dans sa lettre aux français publiée dimanche 13 janvier.

A Chédigny, commune rurale du Lochois, c'est un simple cahier d'écolier qui a fait office de cahier de doléances © Radio France - Denis Guey

Si ça foire, on dira que les maires n'ont pas joué le jeu - V Louault

Parce que l'association des Maires ruraux avait demandé à ses adhérents de mettre à disposition dans leur mairie un cahier de doléances, Vincent Louault le maire de Cigogné en a donc ouvert un. Pour l'instant, ce cahier de doléances est resté vierge.

Vincent Louault n'a pas l'intention et il le dit clairement de s'investir plus avant : "Les maires ne sont pas les plus appropriés pour faire remonter les demandes populaires, si je suis sollicité je ferais remonter vers le député qui lui a été élu directement par les citoyens" explique encore le maire de Cigogné.

Et le Vice-président des maires ruraux de préciser :"on est tous d'accord pour l'effort, et là on sent bien : gros bazar et on rappelle les maires à la rescousse ! je trouve ça un peu facile et _si ça foire on dira les maires n'ont pas joué le jeu_. Mais on joue le jeu et on fait remonter depuis très longtemps des problématiques qui sont aujourd'hui dénoncées par les gilets jaunes", conclut Vincent Louault.