Indre-et-Loire : les chefs de file locaux défavorables à un report des élections régionales et départementales

Le conseil scientifique doit trancher ce dimanche sur le maintien ou le report des élections régionales et départementales, prévues en juin. Les chefs de file La France insoumise et Les Républicains en Centre-Val de Loire se disent défavorables à un report.

Le conseil scientifique doit trancher, ce dimanche 28 mars, sur le maintien ou le report des élections départementales et régionales, prévues les 13 et 20 juin prochains.

Les élections régionales et départementales auront-elles lieu les 13 et 20 juin prochains ? Le conseil scientifique doit donner son avis ce dimanche, sur le maintien ou le report des scrutins, à l'aune de la crise sanitaire. Le Premier ministre, Jean Castex, a déjà annoncé qu'il suivrait cette recommandation. 71% des Français sont favorables à un report, contrairement à de nombreux partis politiques, dont Les Républicains et La France insoumise, en Centre-Val de Loire.

Pas de raison de ne pas aller voter en juin

"Ce n'est pas au conseil scientifique tout seul de décider", estime Frédéric Augis, tête de liste pour Les Républicains en Indre-et-Loire. "Ce qui m'inquiète, c'est que le politique n'a plus d'avis. Il faut que le politique pèse de tout son poids et explique sa politique". Pour le maire de Joué-lès-Tours, "il faut vivre avec le virus et aller voter" en juin.

Même position pour La France insoumise. Selon Aymeric Compain, le chef de file du parti allié à la liste EELV, reporter les élections n'auraient pas de sens. "Il n'y a aucune raison matérielle pour repousser ces élections. Dans l'Indre la semaine dernière, il y a eu une élection partielle. Tout s'est bien passé, il y a même eu une hausse de la participation", illustre l'élu de Châteauroux. "Si report il y a, on peut presque y voir une manœuvre politique", argue-t-il. "Le gouvernement est en difficulté, donc on peut y voir aussi un calcul politique".