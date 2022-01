Indre-et-Loire : les militants de la primaire populaire de la gauche tentent de mobiliser les Tourangeaux

"Vous connaissez la primaire populaire ?" Une poignée de militants alpaguent les clients du marché Velpeau à Tours, ce dimanche matin. Objectif : convaincre les Tourangeaux, sympathisants de gauche, de s'inscrire et de voter pour la primaire populaire, organisée entre les 27 et 30 janvier prochains, pour élire un candidat unique et d'union pour l'élection présidentielle.

"Je n'y crois pas, ça ne va servir à rien"

Le temps est compté, puisque les inscriptions se clôturent ce dimanche 23 janvier. Mais qu'importe, les militants y croient ; les Tourangeaux, eux, sont plus sceptiques. "Franchement, je n'y crois pas. Ça ne va servir à rien, les candidats ne veulent pas", soupire une Tourangelle.

Sur les sept noms qui seront proposés, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon maintiendront effectivement leur candidature, peu importe le résultat des urnes, contrairement à Christiane Taubira, qui s'y soumettra.

Nicolas Poisson, militant pour la primaire populaire, tente de convaincre une Tourangelle, qui ne croit plus en l'union de la gauche pour l'élection présidentielle; Copier

"C'est justement le cœur de cette primaire populaire, qui veut faire pression sur les candidats", explique Nicolas Poisson, militant pour la primaire. "C'est vraiment un mouvement citoyen extraordinaire, qui montre que finalement, c'est aux citoyens de choisir quelle personne doit les représenter".

Une primaire citoyenne pour réclamer l'union de la gauche

Pour ça, chaque voix compte. Plus de 120.000 personnes sont déjà inscrites, dont quelques-unes croisées sur le marché. "Ça m'a redonné confiance pour la présidentielle. J'ai envie de croire en l'union de la gauche, parce que sinon, ça va être la cata", estime Camille.

Les relais locaux de la primaire populaire arpentent les marchés de Tours, ici au marché Velpeau, pour convaincre les Tourangeaux de s'inscrire au vote. © Radio France - Chloé Martin

"On peut transformer le fait d'y croire en réalité", aspire Ghislain, un militant citoyen, flyers en main. "Les gens de la rue, les gens de gauche, souhaitent une union. Nous sommes là pour l'incarner, pour la mettre en place". Et les militants le feront jusqu'au bout, peu importe le résultat du scrutin.