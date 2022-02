Indre-et-Loire : les premiers maires ont commencé à donner leur parrainage aux candidats à la présidentielle

On est aujourd'hui à deux mois pile du premier tour de l'élection présidentielle. La course aux parrainages n'a donc sans doute jamais été aussi disputée. Certains, officiellement déclarés ou non, ont déjà obtenu leurs 500 signatures d'élus, Emmanuel Macron le premier, suivis d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse.

Une course disputée donc, et pas si facile à mener. Lors de la dernière campagne, en 2017, seuls 34% des élus habilités à donner leur signature (maires, députés, conseillers départementaux, régionaux, présidents d'intercommunalité...) ont effectivement parrainé un candidat.

On a souhaité que ce soit quelque chose qui soit partagé - Jean Candiago

Depuis 2016, les parrainages sont rendus publics. On a donc la liste en Indre-et-Loire des premiers élus ayant parrainé un candidat. Parmi eux, le maire d'Epeigné-les-Bois, au sud-est de l'Indre-et-Loire, Jean Candiago. Pour décider s'il allait ou non accorder sa signature, il a procédé comme il gère sa commune. Le débat s'est déroulé en conseil municipal. "C'est un choix qu'on a discuté. Au final, c'est une décision du maire, mais on a souhaité que ce soit quand même quelque chose qui soit partagé".

On ne peut pas avoir une étiquette dans un village rural -Aurélie Rocher

A Champigny-sur-Veude, près de Richelieu, la maire a voulu faire la même chose. Mais là-bas, le conseil municipal a finalement décidé de ne parrainer personne. Une décision qu'a respecté Aurélie Rocher. "Même quand nous avons créé notre liste, on n'a jamais parlé de bord politique. On est dans un village rural et on est là pour toute la population. Donc on ne peut pas avoir une étiquette. Pour le bien du village, ce n'est pas possible".

C'est un moment où on peut faire naître d'autres idées - Jean Candiago

A Epeigné-les-Bois, Jean Candiago, lui, tenait vraiment à faire entendre une autre voix. En l'occurrence, celle de Clara Egger qu'il a parrainé. Elle promeut notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. "Si on n'a que les principaux candidats, on ne sort pas des des éternels débats auxquels on assiste régulièrement. Et je pense que c'est un moment où on peut faire naître d'autres idées, des idées un peu novatrices. C'était le sens de ma démarche".

Une publication des parrainages qui refroidit beaucoup

Mais pour lui, parrainage ne veut pas dire soutien. Ce n'est pas pour cela qu'il votera pour cette candidate au final. A Champigny-sur-Veude d'ailleurs, Aurélie Rocher avoue que la publication des parrainages n'a pas aidé. "Cette décision n'est pas confidentielle, c'est donc un sujet tabou".