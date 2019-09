Indre-et-Loire : les réactions en Touraine à la mort de Jacques Chirac

Indre-et-Loire, France

Jacques Chirac est décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans. C'est son gendre Frédéric Salat-Baroux qui a officialisé l'annonce de son décès. L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence. Jacques Chirac fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition. Ses mandats élyséens resteront marqués par son "non" à la deuxième guerre d'Irak, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d'alarme ("notre maison brûle") face à la dégradation de l'environnement.

Dix visites de Jacques Chirac en Indre-et-Loire

Jacques Chirac, au cours de son parcours politique, n'a pas oublié la Touraine et les tourangeaux. Il est venu officiellement à 10 reprises en Touraine entre 1968 et 2006, que ce soit en tant que ministre, premier ministre puis Président de la République. Les tourangeaux se rappellent notamment d'un Jacques Chirac très attentionné vis à vis du Pape Jean-Paul 2 lors de sa venue à Tours en 1996.

Jacques Chirac accueillant le pape Jean-Paul 2 en septembre 19996 © Maxppp - Gérard Proust/Maxppp

Sa dernière visite en Touraine remonte au 29 juin 2006, lors d'une cérémonie de naturalisation à la préfecture de Tours. A l'époque il avait rappelé l'importance de l'apprentissage du français pour l'intégration dans la société française. "Adhérer à notre communauté, c'est un engagement. C'est savoir que nous avons des droits, mais aussi des devoirs, avait-il dit. Il s'était prêté ensuite au jeu des photos avec les élus locaux, où il répétait "chacun son tour, doucement".

Jacques Chirac à Tours le 29 juin 2006 pour une remise de décret de naturalisation © Maxppp - Patrice Deschamps/Maxppp/Nouvelle République

Plusieurs élus tourangeaux ont suivi sa route. Philippe Briand, président actuel de la Métropole de Tours, ancien député et maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Il ne sera resté secrétaire d'état à l'aménagement du territoire que 14 jours en 2004 préférant s'occuper de son groupe immobilier.

Jacques Chirac accueillis à Tours par Phillipe Briand et le maire de Tours Jean Germain © Maxppp - Patric Deschamps/Maxppp/Nouvelle République

Il y a eu aussi Renaud Donnedieu de Vabres, candidat malheureux à la mairie de Tours, et ministre de la culture de 2004 à 2007. Enfin sous la cohabitation avec Mitterrand, Jean-Jacques Descamps, alors maire de Loches, est lui nommé secrétaire d'état au tourisme. Les élus tourangeaux qui ont travaillé avec lui parlent tous d'un homme profondément humain, capable de manger une gigantesque choucroute avec de la bière à midi ou encore de prêter sa couchette dans l'avion.

Tu en feras d'autres des conneries, je te garde - Jean-Jacques Descamps

.Jean-Jacques Descamps, ancien maire de Loches et secrétaire d'état au tourisme sous Jacques Chirac, évoque un personnage charismatique, plein d'empathie, avec un sens politique hors pair. Lorsqu'il a failli démissionner pour des propos ambigus sur TF1 qualifié de chaîne pourrie, Jacques Chirac reçoit le maire de Loches et lui dit. Il ne faut pas t'inquiéter, tu as fais une connerie, j'en ai fais de bien pire......je te garde.

Quand j'ai fait le tour du monde avec lui, il me disait très gentiment dans l'avion. Si vous vous voulez dormir prenez ma couchette. Il était d'une extrême gentillesse, explique Jean-Jacques Descamps. L'ancien maire de Loches qui se rappelle aussi d'un Jacques Chirac, très tacticien en politique.

Claude Greff, députée de la circonscription d'Amboise de 2007 à 2011, pendant le second quinquennat de Jacques Chirac, se dit très affectée par son décès. "C'était un homme qui aimait et respectait les élus de terrain"