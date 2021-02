Indre-et-Loire : malade, la députée Sophie Auconie démissionne de son mandat

Les deux batailles étaient trop difficiles à mener. La députée LR-UDI, Sophie Auconie, de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire, va démissionner de son mandat pour raisons de santé. Elle l'a annoncée ce mardi 16 février dans un communiqué.

"Il y a deux enjeux dans ma vie. L'enjeu personnel d'abord avec cette infection au covid, mon ablation des glandes mammaires ensuite et une autre hospitalisation pour d'autres problèmes, tout ça sont des combats que je dois mener avec sérénité", explique cette militante centriste de 57 ans, membre fondateur et vice-présidente de l'UDI (Union des Démocrates et Indépendants). Elle avait été élue lors des élections législatives de juin 2017, en Indre-et-Loire.

"En face, j'ai le combat pour un territoire, qui va se retrouver dans des situations difficiles avec la crise sanitaire. Et donc il faudra un élu qui soit extrêmement présent et je ne pourrais pas faire les deux. Je ne me sens pas la force d'assumer ces deux combats", affirme ainsi l'élue qui souhaite s'éloigner de la pression politique et médiatique pour se consacrer à sa santé même si elle regrette de ne pas aller au bout de son mandat.

Jeudi 4 février, elle avait souhaité, sur notre antenne, ne rien cacher de son combat contre le cancer du sein. Elle avait longuement rappelé l'importance de se faire dépister. Un dépistage qu'elle avait négligé avant d'être diagnostiquée. "Je ne sais pas si j'aurais pu éviter la maladie mais j'aurais pu peut-être éviter de subir un geste aussi invasif, une mutilation aussi importante, si j'avais fait comme on me le demandait une mammographie régulièrement. J'ai des antécédents familiaux qui auraient nécessité que je sois beaucoup _plus sérieuse dans la prévention et dans le dépistage. Ce que je n'ai pas fait et que je regrette aujourd'hui."

Une décision difficile à prendre

Cette décision a été difficile à prendre. "La politique c'est mon ADN. J'aime cette circonscription et les liens que j'ai pu y tisser. C'est la mort dans l'âme que je prends cette décision même si je pense que c'est plus opportun pour le territoire et pour moi-même", ajoute Sophie Auconie.

La femme politique compte se retirer progressivement de son siège de députée. Elle compte ainsi poursuivre son activité et aller au bout de ses dossiers. Elle sera au côté des maires de sa circonscription pour la lutte contre la fermeture annoncée de classes. Egalement à l'Assemblée Nationale sur le sujet de la pédocriminalité. Sophie Auconie compte aussi accompagner son successeur.

Des élections partielles devraient être organisées en mai prochain.



Un nouveau poste à l'Autorité de régulation des transports

Si elle quitte dans les prochains jours son poste de députée, Sophie Auconie garde un pied en politique. Elle deviendra vice-présidente de l'Autorité de régulation des transports. "Cela va me permettre de garder un lien avec les territoires. Mais aussi un engagement intellectuel, sans pression politique", précise l'élue qui publiera un livre également très bientôt.