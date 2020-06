Indre-et-Loire : pas de candidat, pas de second tour à Souvigny-de-Touraine

C'est la seule commune en Indre-et-Loire orpheline du vote aux élections municipales. Il n'y avait pas eu de premier tour à Souvigny-en-Touraine, il n'y aura pas de second tour non plus. Dans cette commune de 390 habitants, aucun candidat ne s'est déclaré pour tenter de succéder à la municipalité sortante du maire Laurent Borel.

Pour la majorité du conseil municipal c'est une grosse déception-Stéphane Royer, 1er adjoint au maire

"Même si nous n'avions plus l'envie, on espérait que d'autres aient cette envie", dit le 1er adjoint, "que quelqu'un pourrait reprendre le flambeau. On avait eu des signes avant-coureurs de candidatures mais il faut 9 candidats minimum sur la liste et personne aujourd'hui n'est en mesure de rassembler çà".

Sans élus, et donc sans maire, Souvigny-de-Touraine sera placée sous tutelle de la préfecture. Après le second tour, une délégation spéciale sera désignée pour gérer les affaires de la commune.

A contrario, à Autrèche, 430 habitants dans le castelrenaudais, on votera dimanche 28 juin pour des candidats qui ont enfin émergés après le fiasco du premier tour. Autrèche a bien redressé la barre puisque des candidatures groupées ont été déposées mardi soir en vue du second tour. Difficile d'en savoir plus sur ceux et celles qui partent ou repartent en campagne, le maire actuel Francis Billault a fait savoir qu'il ne s'exprimerait pas sur ces futurs successeurs.