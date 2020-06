Municipales en Indre-et-Loire : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique, les règles sanitaires

Vote du second tour des élections municipales et mesures sanitaires (illustration)

On vote ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales en France. En Indre-et-Loire, 32 communes dont Chinon, Amboise, Tours, Langeais ou château Renault appelleront aux urnes leurs électeurs et électrices. Ils sont 125 149 électeurs à être sur les listes électorales. Un scrutin placé sous haute surveillance et qui devra respecter un grand nombre de mesures sanitaires.

Les électeurs et les électrices devront d'abord respecter des mesures d’hygiènes. La préfecture dit avoir distribué du gel hydroalcoolique et près de 90.000 masques aux bureaux de vote ouverts. La distanciation sociale devra aussi bien sûr être respectée. Les bureaux de votes ont été aménagés pour limiter au maximum les contacts entre les personnes.

Port du masque "grand public" ou "chirurgical" obligatoire

Le port d’un masque, qu'il soit "grand public" ou "chirurgical", sera obligatoire pour tous ceux qui se rendront dans un bureau de vote. Toutefois, un membre du bureau pourra vous demander de le retirer si, et seulement si, il juge que cela empêche de contrôler votre identité. Pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical il sera possible d'avoir une dérogation et de ne pas porter obligatoirement un masque.

Notez enfin que pour limiter les risques de propagation du virus et éviter les manipulations qui ne seraient pas strictement nécessaires, les cartes électorales des votants ne seront pas estampillée par un assesseur le jour du scrutin. Il est également d'apporter son propre stylo pour émarger.

Trois communes accueilleront leurs électeur(trice)s jusqu’à 19h lors de ce scrutin : Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Langeais. Les autres bureaux ouvriront fermeront à 18h. Tous ouvriront à 8h.

Il sera possible d'assister au dépouillement à condition de porter un masque et de respecter les gestes barrières, dans la limite des capacités d'accueil du lieu.