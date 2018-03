C'est un nouvel épisode de la crise qui secoue les conseils municipaux en Indre-et-Loire. Dix-huit élus de la commune de Monts (8.000 habitants) en guerre contre leur maire Valérie Guillermic, viennent d'annoncer leur démission en bloc, faute d'avoir réussi à pousser leur propre maire à la démission lors du conseil municipal de mercredi. Ils dénoncent une gestion autoritaire, un caractère trop brutal. L'Indre-et-Loire n'a jamais connu un tel malaise dans les conseils municipaux. Ces derniers mois, pas moins de 6 conseils municipaux ont explosé en vol. A Vallères, St Branchs, l'Ile Bouchard, La Membrolle, Noizay, et Limeray....et maintenant Monts.

Avec les lois qui arrivent, pour les nouveaux élus c'est très compliqué - Jocelyne Cochin maire de la Croix-en-Touraine

Monts, la maire Valérie Guillermic, est en fonction depuis 2001. 18 conseillers et adjoints ont démissionné

Chanceaux-sur-Choisille, le maire Patrick Delétang a des relations plus que tendues avec son premier adjoint, Gérard Daviet

L'Ile Bouchard: on compte 7 démissions sur 19 élus. La maire sortante Valérie Bouchaud repart au combat pour les prochaines élections le 18 mars 2018. En face, une liste menée par 3 conseillers sortants démissionnaires

Limeray: en février, la maire Eliane Maugueret, a démissionné ainsi que 2 conseillers et son premier adjoint. Prochaine élection en avril

Vallères : 10 démissions sur 15 sièges. Elections en avril

Noizay: 6 démissions sur 15 élus. Jean-Pierre Vincendeau, le maire dont c'est le 2ème mandat, repart au combat le 8 avril

St Branchs: démission du maire Daniel Ballanger. Nouvelles élections 28 janvier dernier et élection du nouveau maire: Patrick Nathié. 23 élus

La Membrolle: 13 démissions. Sébastien Marais, réélu, le 28 janvier au 1er tour

Alors comment expliquer ces démissions en cascade. Ces élections partielles, et parfois ces échanges musclés ? Pour Jean-Jacques Descamps, ancien maire de Loches pendant 19 ans, cette crise est liée à l'impréparation des maires qui découvrent la difficulté de la tâche une fois élus. Un maire ne doit pas donner le sentiment d'être autoritaire, mais donner le sentiment de savoir ce qu'il fait. C'est totalement différent.

Il y a beaucoup de gens qui pensent que gérer une commune, c'est facile. On ne peut pas y aller le nez au vent. Il faut apprendre à faire de la politique, c'est à dire prendre des décisions et les partager - Jean-Jacques Descamps

Jocelyne Cochin, maire depuis 23 ans de la Croix-en-Touraine, explique de son côté que les choses étaient plus simples il y a une vingtaine d'années. Ce qui me pèse moi, c'est qu'on arrive pas à gérer un dossier tellement les lois arrivent. Et ça change, et ça change.