Indre-et-Loire : Près de 70 adhésions enregistrées depuis dimanche pour le mouvement "En Marche"

Le mouvement "En Marche" assure que 5.000 personnes ont rejoint Emmanuel Macron après les résultats de la primaire de la gauche. En Indre-et-Loire, 69 adhésions ont été enregistrées depuis dimanche soir, de tous bords politiques.

Depuis l'élection de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, dimanche soir, plusieurs milliers de nouvelles adhésions auraient été enregistrées à "En Marche".

L'un des lieutenants d'Emmanuel Macron, le député PS Christophe Castaner assure "qu'environ 5.000 personnes ont rejoint En Marche après les résultats de la primaire de la gauche".

En Indre-et-Loire, En Marche compte 1292 adhérents, alors que dimanche on en avait 1223 - Philippe Chalumeau

En Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau (en charge du collectif "En marche en Touraine"), a enregistré 69 adhésions depuis dimanche, des adhésions de tous les bords politiques. "Nous on cherche pas à rassembler, la gauche, la droite. On cherche à rassembler les français sur des socles de valeur". "A moins de 100 jours de la présidentielle, on sent bien qu'il y a une dynamique".