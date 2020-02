Indre-et-Loire : que se passe-t-il dans les communes où personne ne veut être maire ?

C'est visiblement la seule commune d'Indre-et-Loire dans cette situation pour le moment ! A Dame-Marie-les-Bois, une commune de 350 habitants située à l'ouest de Château-Renault,il n'y a toujours pas de candidat pour être tête de liste. Une situation similaire s'est débloquée à Morand. La maire sortante, Manuela Pereira, ne veut pas rempiler. Si cette situation perdure d'ici au scrutin, le code électoral prévoit que l'élection n'a pas lieu, et c'est la préfète qui entre en scène.

Une mise sous tutelle ou une fusion de communes

Elle nomme alors parmi le conseil municipal sortant, une délégation spéciale chargée d'expédier les affaires courante et de trouver des volontaires pour organiser une élection retardée dans un délais maximum de 3 mois. Si les tractations échouent, "la Préfecture prend la commune sous tutelle ou elle peut prendre une solution de sortie, la fusion de deux communes" explique le président des maires ruraux d'Indre-et-Loire Guy de Brantes.

Un précédent avec Céré-la-Ronde

Cette dernière hypothèse ou menace (la fusion) avait permis de débloquer la situation dans le village de Céré-la-Ronde lors des municipales en 2014 où il n'y avait pas de candidats. Jacques Duvivier, avocat en affaire de profession, avait fini par accepter de se présenter à la demande de certains habitants. Il a même été élu maire par la suite et ne regrette pas. "La vie est bien faite. Nous étions réduits à un conseil municipal de bric et de broc, mais nous avons réussi à faire de jolies choses pour cette petite commune et tout va pas mal". Jacques Duvivier est d'ailleurs candidat à succession cette année sur l'unique liste de Céré-la-Ronde. Elle compte même 12 colistiers, soit un de plus qu'en 2014.