Indre-et-Loire : qui sont les candidats aux élections sénatoriales ?

L'élection sénatoriale se déroule ce dimanche 24 septembre. Dans le département d'Indre-et-Loire qui doit envoyer trois élus au Sénat, il s'agit d'un scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans, et sont choisis par un collège de grands électeurs, formé des députés, sénateurs, conseillers départementaux, régionaux et conseillers municipaux.

En Indre-et-Loire, deux des trois sénateurs sortants ne se représentent pas. Pierre Louault et Serge Babary quittent la vie politique. La troisième sénatrice sortante, Isabelle Raimond-Pavero, se représente mais en deuxième position derrière le candidat Jean-Gérard Paumier, actuel président du conseil départemental.

Cinq listes pour trois postes en Indre-et-Loire

La liste LR

Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental Isabelle Raimond-Pavero, sénatrice, conseillère départementale Théo Champion-Bodin, maire de Noyant-de-Touraine Anaïs Avril-Audiger, maire de Louans Jean-Pierre Peninon, maire de Pernay

La liste Centre-Divers droite (Horizons-Renaissance-UDI)

Vincent Louault, maire de Cigogné, conseiller départemental Stéphanie Riocreux, maire de Benais , ex-sénatrice PS de 2015 à 2017 Alain Anceau : maire de Saint-Roch, conseiller départemental Valérie Turot : adjointe au maire de Joué-lès-Tours, conseillère départementale Frédéric Dupey : maire de Villeperdue

La liste Union de la Gauche ( PS-EELV-PCF)

Pierre-Alain Roiron, conseiller régional, maire de Langeais Sabrina Hamadi, conseillère départementale Michel Soulas, conseiller municipal Saint-Pierre-des-Corps Karine Patin, adjointe au maire Athée-sur-Cher Laurent Richard, maire de Monts

La liste Rassemblement national

Lionel Béjeau, conseiller régional Jean-Guy Protin Corine Fougeron Christophe Guestault Régine Flaunet

La liste La France insoumise