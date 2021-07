Indre-et-Loire : seul candidat en lice, Jean-Gérard Paumier réélu à la tête du département

Sans surprise, Jean-Gérard Paumier (Union de la droite et du centre), président sortant du département d'Indre-et-Loire et unique candidat à sa succession, a été réélu ce jeudi par les conseillers départementaux réunis en assemblée plénière, par 26 voix pour, 11 blancs et 1 nul. Un vote à l'image du résultat des élections puisque 13 binômes de droite ont été élus et 6 de gauche.

Jean-Gérard Paumier avait été élu le 23 février 2016 suite au décès de Jean-Yves Couteau. Il est élu pour 7 ans, jusqu'en 2028. Au cours de son discours, il a insisté sur les difficultés financières présentes et à venir qui pèsent sur les départements, qui ont de plus en plus de mal à financer les dépenses sociales. La séance a été présidée par la doyenne des conseillers départementaux, Jocelyne Cochin (canton de Bléré), déjà présente sous la précédente mandature.