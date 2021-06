Indre-et-Loire : On vote à nouveau ce dimanche pour le 2e tour des élections régionales et départementales

On vote à nouveau ce dimanche pour le 2e tour des élections départementales et régionales. En Indre-et-Loire il y a un peu plus de 430 000 inscrits sur les listes électorales. Dimanche dernier près de 70% des électeurs ne s'étaient pas déplacés pour aller voter.