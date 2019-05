Tours: les électeurs les plus motivés ont voté ce matin dans les bureaux de vote de l'Hôtel de Ville

Dans les bureaux 21, 22 et 23 de la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tours, de 8H00 à 10H30 ce matin ce n'était pas la foule. Beaucoup de personnes âgées, des retraités, ou des adultes en activité. Très peu de jeunes. A 10H30, sur 1200 inscrits au bureau 21, il y avait 120 votants ce qui fait 10% de participation. Même tendance au bureau 22, sur 947 inscrits 97 électeurs sont venus voter, soit 9% de participation.

Je suis plutôt satisfaite de cette participation. Ici, on a en général du monde toute la journée car nous sommes un centre de vote important. C'est un flux continu. Le matin plutôt des retraités et personnes âgées, l'après-midi des jeunes -Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe au maire de Tours, présidente des bureaux de vote à l'hôtel de ville

Les personnes venues voter ce matin sont motivés par le vote quelle que soit l'élection.

Je vote toujours, on a un droit de vote surtout les femmes, on l'a eu en 45 et il a fallu batailler, donc je me sers de mon droit de vote -une retraitée tourangelle