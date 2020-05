Tours : pour l'écologiste Emmanuel Denis, Tours a 10 années de retard sur les pistes cyclables sécurisées

Il était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi 14 mai. Emmanuel Denis, tête de liste écologiste et de gauche aux élections municipales, a regretté le retard pris par Tours dans la construction de vraies pistes cyclables.

Sa liste "Pour demain, Tours 2020" est arrivée en tête du premier tour aux élections municipales. Emmanuel Denis est bien placé pour parler de la place du vélo à Tours au moment où les premiers travaux d'aménagement de pistes cyclables transitoires ont commencé pour favoriser les mobilités douces après le confinement.

A Tours, le vélo a 10 ans de retard sur des villes comme Nantes et Rennes

Pour Emmanuel Denis "c'est bien que Tours soit au rendez-vous de cette bonne idée de créer des pistes cyclables transitoires parce qu'avec le COVID on va voir apparaître une vraie défiance pour les transports en commun". Le leader écologiste veut saisir cette opportunité pour créer un déclic chez les nouveaux usagers du vélo.

Par rapport à des villes comme Nantes, Rennes, et d'autres villes du Grand Ouest, la métropole de Tours a au moins 10 années de retard sur le développement des pistes cyclables sécurisées

Pour Emmanuel Denis, on crée des aménagements mais ce n'est pas suffisant. "Ces 60 kilomètres transitoires doivent être l'occasion de rattraper une partie de ce retard. Il faudra faire un bilan sur tout ce qui fonctionne bien et alors rendre permanentes ces pistes assez rapidement. Si déjà on arrive à pérenniser en dur 20 ou 30 kms à l'issue de cette expérimentation, je pense qu'on aura fait un très bon travail".

Face à l'urgence économique, il faut des aides directes aux entreprises en difficulté

Emmanuel Denis est conseiller communautaire à Tours Métropole. Il est favorable aux mesures d'urgence qui vont être votées par Tours Métropole pour les entreprises et les communes. "Parmi les mesures d'urgence sociale, il y a un vrai sujet autour de l'aide alimentaire qu'il faudra mettre sur la table", dit-il. "Bientôt la région va nous permettre d'avoir des aides directes aux entreprises, c'est important pour que ces entreprises en difficulté après le confinement puissent rétablir leur trésorerie et leurs stocks".

J'espère le 2ème tour des élections en juin

Quand doit avoir lieu le deuxième tour des élections municipales? "C'est la crise sanitaire qui le dira. Aujourd'hui, elle paraît être contrôlée et jugulée, donc j'ai bon espoir que le deuxième tour puisse avoir lieu au mois de juin. Sinon, il faudra bien attendre septembre". Sa liste "Pour demain, Tours 2020" est arrivée en tête du 1er tour avec 35,45% des suffrages, devant la liste du maire sortant Christophe Bouchet 25,62%.