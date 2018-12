Indre-et-Loire : Yannick Jadot à Nazelles-Négron demande un "Plan Marshall"

Yannick Jadot, député européen EELV, est venu rencontrer une famille qui a bénéficié de soutiens publics pour la rénovation complète d'une maison des années 1950 à Nazelles-Négron. La tête de liste EELV aux élections européennes inquiet "par l'explosion de la violence" dans le conflit des gilets jaunes lie ces questions sociales à la transition écologique.

"Il faut faire un grand plan Marshall pour le logement, la rénovation, la création d'activité économique qui permettra de reconquérir des territoires, de gérer de concert les défis sociaux et environnementaux"

L'écologiste observe "que des territoires se désertifient, certains se sentent relégués, méprisés, les distances s'allongent car il n'y a plus de services publics".

"La transition écologique, la justice sociale, et l'aménagement du territoire sont étroitement liés et positivement liés si on en a l'ambition politique."