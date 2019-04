Indre : Jean-François Barnaba saisit la Justice pour forcer France 2 à l'inviter au débat sur les européennes jeudi soir

Le Berrichon Jean-François Barnaba saisit la Justice pour pouvoir être invité au débat sur les élections européennes organisé par France 2 demain soir. Le célèbre gilets jaunes de l'Indre est candidat aux européennes avec sa liste "jaunes et citoyens". Il a envoyé plusieurs courriers à la patronne de France Télévisions pour intégrer ce débat télévisé, sans succès. Ses avocats ont donc saisi ce mardi le tribunal administratif de Paris en référé-liberté, une procédure d'urgence. Benoit Hamon, Florian Philippot et François Asselineau ont aussi saisi la Justice pour les mêmes raisons et ont obtenu gain de cause. Ils participeront au débat auprès de neuf autres candidats tête de liste pour les européennes même si France Télévisions a fait appel de la décision de Justice.

Pour quelle raison en êtes-vous arrivé à saisir la Justice ?

On a constaté comme 5 autres listes en fin de semaine dernière que nous n'étions pas invité au débat organisé par France 2 le 4 avril. D'autres listes qui sont adossées à des partis politiques constitués depuis longtemps ont immédiatement saisi la Justice pour obtenir une décision qui leur permette l'intégration au débat. Nous nous avons porté cela sur la place publique. Nous n'avions pas jusqu'à présent saisi la Justice car nous pensions que France 2 reviendrait à la raison et que face à l'évidente disparité de traitement le service public déciderait d'accomplir sa mission et nous constatons que rien n'a été fait, que nous ne sommes toujours pas conviés ainsi que Madame Arthaud et Monsieur Lassalle et nous saisissons la Justice pour obtenir l'équité dans l'expression démocratique.

L'Indrien Jean-François Barnaba explique pourquoi il a dû en arriver à saisir la Justice dans cette affaire Copier

Le tribunal administratif de Paris doit rendre sa décision concernant la participation de Jean-François Barnaba au débat de France 2 soir dans les 48 heures, donc avant la diffusion du débat jeudi soir sur France 2.