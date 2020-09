Indre : Jean-Luc Labbé candidat communiste aux sénatoriales

À 20 jours des élections sénatoriales, un septième candidat se lance dans la course dans l'Indre. Jean-Luc Labbé, adjoint au maire d'Argenton-sur-Creuse, se présente avec l'étiquette du Parti communiste.

À l'approche des élections sénatoriales, les annonces de candidatures se multiplient dans le département de l'Indre. Jean-Luc Labbé doit officiellement annoncer sa candidature lors d'une conférence de presse mercredi 9 septembre. L'actuel adjoint au maire d'Argenton-sur-Creuse se présentera pour le Parti communiste. Il aura Danielle Faure, conseillère municipale à Déols, comme suppléante.

"Cette candidature permettra d’exprimer avec force la volonté de relever les défis de la crise sanitaire qui est venue s’ajouter aux crises sociales et écologiques", est-il écrit dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction de France Bleu Berry. "Elle permettra de porter des propositions en rupture avec un système politique et économique, incapable de répondre aux exigences populaires et aux aspirations nouvelles", est-il ajouté.

Le scrutin des sénatoriales aura lieu le 27 septembre. Deux postes sont à pourvoir dans l'Indre. Jean-Luc Labbé est le septième candidat. Six autres ont déjà présenté leur intention de se présenter :