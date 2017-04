Indre : Jean-Luc Mélenchon se félicite de la "vague qui se lève" et dénonce un potentiel "krach sanitaire"

Le candidat de la France insoumise à la présidentielle a discouru pendant près de deux heures devant 3.000 personnes réunies au Mach 36 à Déols, dimanche 2 avril. Le 11 mars, Marine Le Pen avait rassemblé moitié moins de spectateurs.

Jean-Luc Mélenchon s’est dit prêt à gouverner, pendant son meeting à Déols, dans l’Indre. Présentant des "nouvelles têtes", "jeunes" pour la plupart, le candidat de la France insoumise s’est dit suffisamment entouré pour créer un gouvernement : "Dès le premier jour, il y aura l'équipe qu'il faut".

Mais l’insoumis était surtout venu parler de santé dans l'Indre, l’un des départements français les plus touchés par la désertification médicale, selon son directeur de campagne, Manuel Bompard (qui est aussi le département d'origine de son chargé de campagne numérique, Antoine Léaument). Le candidat y a consacré plus d'une heure, dans un discours sans interruption de près de deux heures.

Jean-Luc Mélenchon dénonce un potentiel "krach sanitaire"

Jean-Luc Mélenchon s’est montré féroce, dénonçant un système de santé au bord de la rupture, et pointant du doigt trois facteurs aggravants : d’abord de "nouveaux défis", puis "un appareil de soin […] en voie de dislocation", et enfin "le plus grave", "ce qu’il y a dans la tête des décideurs, une vision absolument absurde, mercantile, entrepreneuriale" de la santé.

Nous sommes menacés d’un véritable krach sanitaire. – Jean-Luc Mélenchon en meeting à Châteauroux

Le candidat a enchaîné les propositions : sécurité sociale à 100 %, amplification de la médecine du travail et de la médecine scolaire, suppression du numérus clausus et rémunération des médecins pendant leurs études, afin qu’ils doivent ensuite dix années d’exercice à l’Etat, et qu’ils aillent où ils seront envoyés.

Contre la "métropolisation"

Transition évidente, Jean-Luc Mélenchon a dérivé sur la disparition progressive de l’ensemble des services : comment les jeunes médecins pourraient-ils vouloir s'installer dans des villages où les services publics disparaissent ? "Dix ans d’études pour être médecin. Et alors vous allez aller dans un coin où il n’y a plus ni le train, ni la poste, ni même l’hôpital ?" a-t-il lancé.

Comme on leur a rendu la vie invivable [dans les zones rurales], ils s’en vont. C’est ça la logique de la métropolisation. Il faut relocaliser. – Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise

Le discours a immédiatement capté les sensibilités du public. "C’était juste ce qu’il fallait dire à haute voix", s’est réjouit une Indrienne, "lui il n’a pas peur, il n’hésite pas", a ajouté un Indrien, "ce sont peut-être des choses évidentes mais il faut quand même les rappeler et avec force", a renchéri un Poitevin.

Il faut éviter toutes ces délocalisations, la métropolisation, redonner vie à ce qui a constitué la France, nos territoires, nos communes, où tout a disparu. – une Indrienne dans le public

3.000 personnes ont assisté au meeting de Jean-Luc Mélenchon le 2 avril 2017 à Déols, dans l'Indre © Radio France - Armêl Balogog

L’Insoumis a taclé ses rivaux à la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon s’est réjoui de ses succès d’audiences, sur Youtube, Facebook et Twitter, mais aussi de sa remontée dans les sondages. "Il est vrai qu’en ce moment les horoscopes nous sont favorables." Selon un sondage BVA-Salesforce du 1er avril, l’insoumis est passé devant Benoît Hamon, avec 15 % d’intentions de vote à la présidentielle contre 11 % pour le socialiste.

Applaudi par 3.000 personnes, deux fois plus que lors du meeting de Marine Le Pen au même endroit, le tribun a taclé ses rivaux. Les membres du Parti socialiste "n’arriveront plus jamais à nous faire deux fois le coup du discours du Bourget". Après suggestion d’une personne du public au sujet de François Fillon, qui le devance toujours dans les sondages, "exactement, qu’il dégage, c’est une très bonne idée".

Mais Jean-Luc Mélenchon s’est montré le plus vindicatif envers la frontiste Marine Le Pen, qui joue des coudes avec Emmanuel Macron en tête des sondages : "Une chaise, une table, un banc sera élu plutôt qu’elle dans ce pays." En ce qui concerne Emmanuel Macron, il s’est moqué d’un contresens fait récemment à Marseille, alors que le candidat d’En Marche ! citait un poème pendant un meeting.

Les réactions du public, très positives

A la fin du meeting, le public était conquis. "Il est formidable", pouvait-on entendre, "il est l’un des derniers représentants d’une vraie gauche", "je suis regonflé à bloc et je crois à cette candidature des insoumis. Il faut arrêter cette folie de la destruction de notre planète et penser à ce qu’on va laisser aux générations futures", s’est emporté un militant tourangeau.

Un Pictavien s’est quant à lui félicité du fait que l’insoumis ait longuement parlé de son programme :

Il faudrait inviter beaucoup de personnes à venir écouter ça, pour se rendre compte de ce que c’est qu’une campagne présidentielle. – un militant venu de Poitiers

Quelques critiques, rares, ont percé ici et là, auprès d’une Castelroussine de 17 ans, qui trouve Jean-Luc Mélenchon "un peu démago" : "Je trouve qu’il manque un peu de profondeur. Souvent, il dit qu’il faut arrêter les guerres mais il ne dit pas comment."

Et auprès de membres du Parti communiste de Vierzon, qui auraient aimé chanter L’Internationale en plus de la Marseillaise à la fin du rassemblement, et pouvoir brandir leurs drapeaux communistes. "Je ne me suis pas sentie citoyenne dans ce meeting", a confié une militante PCF.

Dans la foule, émue aux larmes, Odile est heureuse d’avoir enfin trouvé le candidat qu’il lui fallait : "J’ai 62 ans et c’est un truc que j’attends depuis que je suis née."

Ce que je retrouve [dans le programme de la France insoumise], ce sont trois mots qui sont sur les frontons de toutes nos mairies : liberté, égalité, fraternité. Et j’ai envie que ce soit vrai. – une partisane de Jean-Luc Mélenchon