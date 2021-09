Indre : la France Insoumise entre en campagne pour l'élection présidentielle

Si on en doutait encore, c'est désormais certain : la campagne pour les élections présidentielles à bien commencé. Le scrutin est prévu du huit mois, mais les candidats et leurs militants ont déjà entamé le combat. Un premier rassemblement a lieu ce samedi pour préparer le plan de bataille dans l'Indre pour la France Insoumise. Le parti de Jean Luc Mélenchon organise à Châteauroux une réunion des soutiens du candidats des personnes inscrites en ligne qui se rencontrent pour préparer les actions à venir. Tour d'horizon des enjeux avec le responsable de la France Insoumise dans l'Indre, Antoine Léaument.

France Bleu Berry : Quel est ce premier rassemblement que vous organisez ?

"On organise une rencontre des soutiens de Jean-Luc Mélenchon dans l'Indre. Il y a plusieurs centaines de personnes qui soutiennent d'ores et déjà la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur une plateforme numérique. L'idée, c'est de se rencontrer (...) De préparer des actions, notamment pour lutter contre l'abstention. Parce qu'on le voit sondage après sondage, quand les hypothèses de sondage sont des hypothèses avec une abstention faible, Jean-Luc Mélenchon est plus haut. Et quand les sondages sont des hypothèses avec une abstention forte, Jean-Luc Mélenchon est plus bas. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas résignés vis-à-vis de la politique. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui prennent des décisions : Emmanuel Macron, il n'est pas issu de nulle part; il est issu des urnes, et ces gens là, on peut les dégager de la même manière qu'ils sont arrivés au pouvoir : par les urnes.

Les élections, c'est dans huit mois. Ça peut paraître assez lointain. Vous commencez déjà maintenant?

Oui, on commence maintenant. Justement pour expliquer ça, pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la tête du candidat, comme on a pu le faire dans la dernière élection présidentielle, mais bien regarder le fond des propositions. On propose l'augmentation du SMIC à 1400 euros net. On propose le fait que pour une retraite complète, il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC. Donc, c'est des mesures sociales qui sont des mesures d'impact très rapides dans la vie des gens. Et quand les gens disent : les politiques une fois élus ils font rien, c'est aussi parce que dans leur programme, ce n'était pas prévu qu'ils fassent quelque chose. Donc, si on s'arrête juste aux personnes, jamais on n'arrivera à changer la situation. Là, on a un candidat qui a un programme qui est prêt et on commence la campagne très tôt, justement pour avoir le temps d'expliquer ces mesures parce que notre programme est bien complet et il est bien chargé. Il faut avoir le temps de faire campagne autour de ces mesures.

Que pensez-vous de ce début de campagne ? Est-ce que le débat n'est pas un peu accaparé par la droite, et l'extrême droite, avec notamment Eric Zemmour ?

C'est aussi lié aux sondages. En réalité, c'est à dire que là, à l'heure actuelle, quand les hypothèses sondagières, c'est des hypothèses sur les gens qui votent le plus. Les gens qui votent le plus, c'est l'électorat de droite. Donc forcément, ils sont en sur-représentation dans les enquêtes d'opinion actuelles. Et nous, on est plutôt en sous-représentation. Mais c'est vrai, il y a une prime qui est faite aux questions d'immigration, de sécurité. Mais si on passe toute la campagne à parler d'immigration et de sécurité, on ne parlera pas qu'il y a dans l'assiette des gens à la fin du mois, quoi. On ne parlera pas du niveau du salaire, on ne parlera pas de la situation des soignants, de la situation démocratique, d'écologie et on ne parlera au final d'aucun des grands problèmes qui sont ceux de notre peuple et qui concernent directement notre département. Parce que notre problème dans le département, c'est plutôt la fermeture de la maternité du blanc que l'immigration massive.

On a quand même l'impression que c'est compliqué, justement, pour vous de vous faire entendre..

C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a aussi une situation qui est liée à ce que les médias apprécient plus que d'autres, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être plus "clash", clivant, etc. Et qui font de l'audience. Donc c'est normal que ça soit plus intéressant. Mais je ne crois pas que ce soit impossible (...) On nous parle de sécurité, mais on va parler d'autres sujets. Par exemple, le fait que les gens aient faim ne puisse pas avoir tous leurs repas par jour parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. C'est un problème de sécurité. Si on le traite comme ça, peut-être que ça intéressera aussi. On essaye d'utiliser des mots qui vont être un peu chocs, mais pour faire réfléchir, il faut savoir que dans notre pays, il y a 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire et parmi eux, 50 %t de femmes et 30 d'enfants. C'est un vrai sujet de notre pays. Ça devrait être sur la table tous les jours sur la table, si j'ose dire. Ça devrait être le sujet dont on discute tous les jours. Et pourtant, c'est très difficile de les amener. Nous, on va essayer d'amener ces thèmes. Peut être qu'on n'y arrivera pas, mais si on n'essaie pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas.

Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, dans les derniers sondages, est entre 8 et 11 % des intention de vote. Si on compare au score qu'il avait fait aux dernières élections présidentielles, c'est beaucoup plus bas. Comment vous l'expliquez ?

Il était au même niveau en septembre 2016. Donc moi, je n'ai pas de doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon va réussir à convaincre, notamment dans les derniers moments de la campagne. Parce que là, si vous vous posez la question aux gens dans la rue, l'élection présidentielle, c'est encore très loin. Mais quand on arrive dans les derniers moments du vote, quand on arrive dans les deux derniers mois, les gens discutent beaucoup de politique entre eux et justement, il en discute pas forcément sur des bases à gauche ou à droite, on discute sur ce qu'il propose (...) Et là, quand on va entrer dans le fond du sujet, je pense que cette fois ci, dans les discussions que les gens auront entre eux, les questions sociales seront prioritaires."