Indre : la maire de Reuilly, Nadine Bellurot, candidate aux sénatoriales

Le jeu politique s'emballe dans l'Indre à trois mois des élections sénatoriales. Les bruits de couloir faisaient état d'une possible candidature de Serge Descout. Mais le président du Conseil départemental de l'Indre a pris tout le monde de vitesse ce mardi : il a annoncé dans un communiqué qu'il ne serait pas candidat aux élections sénatoriales. Dès lors, une place reste libre. Et ce mardi, on apprend que c'est Nadine Bellurot, maire de Reuilly, qui se déclare candidate pour les élections sénatoriales dans l'Indre.

Porter la voix et les intérêts de l’Indre au niveau national

Nadine Bellurot, qui est aussi vice-présidente du Conseil départemental de l'Indre, se lance donc dans l'aventure. "Je serai candidate aux élections sénatoriales pour porter la voix et les intérêts de l’Indre au niveau national, en cohérence avec l’action conduite par la majorité départementale. Je veux remercier chaleureusement Serge Descout de son soutien et de la confiance qu'il me témoigne. Je mettrai au service de notre territoire toute mon expérience d'élue locale et mes connaissances du travail législatif, pratiqué professionnellement durant plusieurs années au Parlement", écrit Nadine Bellurot dans un communiqué de presse.