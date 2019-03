Indre : le gilet jaune du Blanc, Jean-François Barnaba, annonce une nouvelle liste pour les élections européennes

Le Blanc, France

L'Indrien Jean-François Barnaba travaillait depuis plusieurs semaines à la constitution d'une liste pour les élections européennes du 26 mai, c'est fait. Il annonce ce vendredi le lancement d'une nouvelle liste baptisée "Jaunes et citoyens".

"Les Français aspirent à une nouvelle séquence" et la "pression de la rue finit par desservir la cause que le mouvement des gilets jaunes défend par l'infiltration de groupes ultra-violents", a expliqué le fonctionnaire territorial au micro de nos confrères de Sud Radio.

Selon Jean-François Barnaba, la liste, complète, "représente réellement les territoires et la diversité sociologique de notre pays". "Le principe, c'était d'agréger les gilets jaunes qui souhaitaient investir le champ électoral avec des personnalités qui puissent apporter une compétence, de l'expertise"

Jean-François Barnaba ne prétend pas représenter l'ensemble du mouvement des gilets jaunes. Il explique qu'il sait qu'il y a des approches différentes et qu'il faut se respecter mutuellement en reconnaissant des divergences de vues au sein du mouvement sur l'opportunité de se présenter aux élections.

La liste de Jean-François Barnaba veut défendre le pouvoir d'achat et va réclamer "l'augmentation du salaire minimum, des prestations sociales et des retraites" pour que "plus personne ne soit au-dessous du seuil de pauvreté lorsqu'il travaille, a travaillé ou va travailler". Elle réclamera aussi la rétablissement de l'ISF, la lutte contre l'évasion fiscale et contre la corruption, et "plus de démocratie", avec un "juste équilibre entre la participation citoyenne et la nécessaire représentation".

Une petite dizaine de projets de liste "gilets jaunes" aux Européennes

Le 3 mars, c'est Christophe Chalençon, le "gilet jaune" dont la rencontre avec le numéro deux du gouvernement italien Luigi Di Maio avait créé une crise diplomatique entre Paris et Rome, qui avait annoncé son intention de présenter une liste "Évolution citoyenne" aux Européennes.

Une petite dizaine de projets de liste "gilets jaunes" aux Européennes ont été pour l'heure annoncés. Un autre leader des "gilets jaunes", Benjamin Cauchy, a annoncé hier jeudi qu'il rejoignait en position éligible la liste conduite par le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.

Ingrid Levavasseur, qui avait pris la tête d'une liste "gilets jaunes" pour les élections européennes avant de renoncer, se prépare désormais pour les municipales de 2020.