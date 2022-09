Indre : les démissions de maires, d'adjoints ou de simples conseillers municipaux se multiplient depuis 2020

Depuis 2020, dix maires et quelques 193 conseillers municipaux et adjoints ont démissionné dans l'Indre. (photo d'illustration)

L'écharpe est-elle devenue trop lourde à porter ? Depuis 2020, dix maires et quelques 193 conseillers municipaux et adjoints ont démissionné dans l'Indre. Cela touche en grande majorité des communes de moins de 1.000 habitants, rurales, de notre département et le phénomène ne faiblit pas.

De l'instabilité après une élection il y en a toujours eu tempère Claude Doucet maire de Valençay et président des Maires de l'Indre. Mais, il le reconnaît, deux ans après les élections municipales il y a toujours autant de démissions et de tensions au sein des mairies indriennes. Certains en sont même venus aux mains souligne de son côté Roland Caillaud , maire de Pouligny-Saint-Pierre et président des Maires ruraux de l'Indre. Dernier cas en date, Bonneuil où un conseil municipal se tient ce lundi 26 septembre entre un maire et une équipe qui ne se parlent plus et sur lesquels plane la menace de dissolution par le Conseil des Ministres.

Covid, élus néophytes et néo-ruraux

Les désillusions des nouveaux maires

Le soir du 28 juin 2020, certains élus ont découvert pour la toute première fois le poids de l'écharpe et ce n'est pas toujours simple à porter reconnaît Claude Doucet. "Par méconnaissance de la fonction, les gens prennent les décisions, parlent de démissionner alors qu'ils sont arrivés au conseil municipal voilà deux ans, deux ans et demi" , déplore le président de l'AMI. Il faut dire qu'à la veille des élections, il était difficile de trouver des candidats, difficiles de constituer des listes.

À six mois des élections de 2020 de nombreux maires hésitaient à se représenter, voire avaient déjà décidé de ne pas rempiler. © Visactu - VISACTU

"Si on prend l'exemple de certaines toutes petites communes qui comptent moins de 100 habitants, il faut déjà constituer une liste avec sept conseillers. Sur des communes à peine plus grandes on peut aller très rapidement à onze conseillers, alors évidemment quand vous devez constituer une liste aussi importante par rapport à la population ... on a observé de grosses difficultés" raconte Stéphane Bredin le Préfet de l'Indre.

Les causes de ces démission sont multiples selon Stéphane Bredin - Préfet de l'Indre Copier

Le représentant de l'État dans le département souligne que 2020 a donné lieu à un important renouvellement démocratique avec beaucoup de primo-accédants à la fonction de maire ou de simples conseillers. "Évidemment, quand on ne s'est pas beaucoup projeté dans ce mandat qui est particulièrement lourd et exigeant dans nos communes rurales, c'est difficile de tenir dans la durée" souligne-t-il.

La crise sanitaire a mis de la distance au sein des équipes

Il faut ajouter à cela que la période singulière de la crise sanitaire n'a pas aidé les équipes, parfois nouvelles, à travailler et s'installer dans leurs fonctions. "Avant il y avait l'installation du Conseil municipal, la séance officielle, on rassemblait les gens par commission, on leur faisait toucher du doigt la gestion municipale" explique Claude Doucet, qui conclut "par rapport à ce que l'on faisait, il y a sans doute des moments conviviaux qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie". Cela a pu participer à fragiliser les équipes, à mettre de la distance entre un maire et ses adjoints.

Si des maires déjà en poste ont eu plus de facilités à renouveler leurs équipes et maintenir l'équilibre malgré la distance et le coronavirus ce n'est pas le cas de tous. Faute de candidat, parfois, les équipes sont très diverses et variées "et une fois à l'épreuve des faits, il y a des majorités municipales qui manquent un peu de cohésion. Quand le mandat est compliqué, si en plus de ça, l'équipe ne fonctionne pas bien, et bien on voit que les élus, conseillers municipaux, adjoints au maire qui peuvent se décourager" explique Stéphane Bredin.

L'arrivée de néo-ruraux dans les équipes

Et puis dans ces équipes municipales il y a parfois des néo-ruraux aussi souligne de son côté Roland Caillaud. L'arrivée de nouvelles populations c'est une richesse rappelle le président des maires ruraux de l'Indre, mais parfois cela a pu être source de tensions. D'abord parce que selon lui, des néo-ruraux peuvent se greffer à l'opposition locale contre l'équipe en place, qu'ils ont du mal à s'adapter au mode de vie de leur nouveau lieu de résidence.

Les néo-ruraux sont une richesse mais leur arrivée peut provoquer des tensions selon le Président des maire ruraux de l'Indre Roland Caillaud. Copier

Et puis parce que faute de candidat là encore on est allé chercher des néo-ruraux. "Ces néo-ruraux qui se sont trouvés recrutés par une équipe locale pour justement compléter les listes où ils avaient des difficultés. Ces gens ont été propulsés des fois à la tête de la commune et se faire élire, c'est une chose. Mais après, il faut gérer le quotidien" rappelle Roland Caillaud.

Enfin de l'avis de tous, les administrés sont devenus plus exigeants, moins patients. Les relations se sont tendues ces dernières années, avec pour conséquences de nombreuses agressions et menaces sur les édiles. Roland Caillaud indique à ce titre avoir déjà déposé plusieurs plaintes. Entre janvier et novembre 2021, les agressions physiques contre les élus (maires, adjoints, députés) avaient ainsi augmenté de 47% ! Ces démissions ne vont pas arranger l'image du maire ni de la démocratie rurale déplore de son côté Claude Doucet.