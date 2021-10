Assemblée générale des maires ruraux : les déserts médicaux au cœur des préoccupations dans l'Indre

"On manque de médecins, certes, mais le gros problème c'est qu'ils sont très mal répartis", constate Roland Caillaud, président des maires ruraux de l'Indre, qui se réunissaient ce lundi pour leur assemblée générale. À la ferme du château de Gargilesse-Dampierre, où se tenait la réunion, un sujet à animé les débats : celui de la santé. "Dans l'Indre nous sommes, dans le rural, je dirais même le rural profond. Et il est anormal qu'on ne puisse pas se faire soigner dans ce département", poursuit Roland Caillaud.

Pas de "coercition", mais une "réglementation"

Le problème, pour ce maire de Pouligny-Saint-Pierre, c'est le manque de réglementation au niveau national. "Personne ne veut parler de coercition, même nous [les maires] ne voulons pas en parler, mais je pense qu'avec une réglementation, même légère, on arriverait à améliorer les choses", explique-t-il.

Les maires ruraux de l'Indre ont largement échangé et débattu au sujet des déserts médicaux dans le département, soulignant les limites d'outils mis en place pour pallier le manque de médecins © Radio France - Cécile Da Costa

La première solution serait, selon lui, de faire en sorte que les Caisses-maladie ne conventionnent plus les médecins dans des zones surdotées, pour les pousser à exercer dans des zones où les médecins généralistes manquent. L'autre mesure, imaginée par le président des maires ruraux de l'Indre, mise sur l'attractivité du territoire : "il serait normal que des jeunes médecins qui s'installent puissent passer par des zones sous-dotées, ils pourraient s'y plaire et y rester".

Des initiatives pansement à l'échelle du département

A l'échelle de la région, l'accent est mis sur le recrutement de médecins salariés. "On les compte sur les doigts d'une main", regrette le maire. Le département cherche plutôt à attirer des médecins en les aidant à s'installer avec leurs familles. Des solutions "qui ne règlent pas tout", mais qui selon Roland Caillaud, ont tout de même réussi à mettre fin à l'hémorragie de médecins dans l'Indre. "On a une centaine de médecins, on n'en perd plus, mais on n'en gagne pas non plus."

"Quand le gouvernement ne fait pas son travail, les élus locaux prennent des initiatives", déclare Roland Caillaud. Dans le département, des dotations ont été mises en place pour attirer de jeunes médecins. "On se rend compte avec le recul que ça ne marche pas vraiment." Dans l'Indre, les maires ruraux ont donc misé sur la téléconsultation, qui permet d'obtenir un diagnostic et une ordonnance par un médecin en visioconférence. "Cela ne remplace pas les médecins, mais c'est mieux que rien", estime l'élu.

A gauche, Roland Caillaud, président des maires ruraux de l'Indre, et à droite, Michel Fournier, président de l'association des maires de France, présent à l'assemblée générale ce lundi. © Radio France - Cécile Da Costa

Hommage à Vanik Berberian

À l'occasion de cette assemblée générale, la centaine d'élus locaux a participé à l'inauguration de l'espace Vanik Berberian, à côté de la ferme du château de Gargilesse-Dampierre. Un espace en hommage à l'ancien maire de la commune, et ancien président de l'Association des maires ruraux de France, décédé au mois de mars des suites d'une longue maladie.

Une plaque en hommage à Vanik Berberian a été inaugurée à Gargilesse-Dampierre, commune dont il a été le maire pendant près de 30 ans. © Radio France - Cécile Da Costa

Dans cet espace, une exposition de photos de l'ancien maire était mise en place pour l'occasion. L'hommage s'est fait en musique, en honorant la passion que portait Vanik Berberian à son pays d'origine, l'Arménie.