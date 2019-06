Indre : les gilets jaunes envoient un courrier aux maires pour demander plus de démocratie participative

Châteauroux, France

À défaut d'avoir obtenu le référendum d'initiative citoyenne auprès d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes réclament plus de démocratie participative localement. Dans l'Indre, tous les maires ont été contactés. Un courrier leur a été envoyé avec à l'intérieur un questionnaire à remplir et à retourner. Les gilets jaunes leur demandent s'ils sont favorables à donner plus de pouvoir décisionnel aux citoyens. "On vote tous les six ans aux municipales et c'est tout. Après on ne peut rien faire", déplore Sonia, gilet jaune de l'Indre.

Certains maires ont déjà répondu. Les gilets jaunes disent avoir des retours positifs, des maires parfois plus prudents et d'autres qui ferment la porte. Le maire de Châteauroux, Gil Averous, explique avoir multiplié les réunions de quartier, ouvertes à tous. Ce sont des moments d'échange, de discussion, de propositions. "Il nous écoute mais on ne peut pas décider", répondent les gilets jaunes.

L'exemple d'une commune dans la Drôme

En fait, les gilets jaunes rêvent de suivre l'exemple de Saillans, petite ville de 1 200 habitants dans la Drôme. Là bas, il y a un maire mais c'est une gouvernance collective, composée d'habitants, qui prend les décisions. "On ne veut pas renverser les maires", rassure les gilets jaunes de l'Indre. Ils vont organiser des réunions dans chaque communauté de commune pour expliquer en détail leur projet.