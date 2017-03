Indre : Nadine Bellurot envoie son parrainage Alain Juppé et l'appelle à se présenter

C'est la première élue LR de l'Indre a le faire savoir : Nadine Bellurot, maire de Reuilly, vice-présidente du conseil départemental, a officiellement envoyé un parrainage pour la présidentielle à Alain Juppé ! Selon elle François Fillon doit se retirer pour que la Droite ait une chance de gagner.

C'est peut-être la première élue Les Républicains dans l'Indre à agir de la sorte : Nadine Bellurot, maire de Reuilly et vice-présidente du conseil départemental de l'Indre a envoyé hier (vendredi 03/03) au conseil constitutionnel un parrainage en faveur d'Alain Juppé !

Une décision forte car même si les rumeurs disent le maire de Bordeaux serait prêt à prendre la relève en cas de défection de François Fillon, ce dernier reste pour l'instant dans la course. Mais selon Nadine Bellurot, à 15 jours de la clôture des parrainages et moins de 2 mois du premier tour, François Fillon n'a pas d'autre choix que de se retirer. Ses affaires judiciaires rendent sa campagne, selon elle, "inaudible" et menacent les chances de la Droite de l'emporter. Nadine Bellurot, juppéiste lors de la primaire, estime que son champion a les qualités pour reprendre la main et faire gagner son camp lors de l'élection et appelle les autres grands électeurs LR le parrainer.