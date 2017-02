Indre : un apéro citoyen pour réclamer une candidature unique de la gauche et des écologistes

Le collectif Alternative citoyenne organise un apéro citoyen à Neuvy-Saint-Sépulchre, le 1er mars pour débattre d'une coalition entre les candidatures de Benoit Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yves Jadot.

Le collectif Alternatif Citoyenne s'est constitué à Neuvy-Saint-Sépulchre en novembre 2014. Depuis, de nombreuses réunions ont eu lieu, en présence de citoyens de toutes sensibilités sur la palette de la gauche. Cette fois, le mouvement se fait le relais d'un appel lancé par un collectif après la publication d'une tribune dans les colonnes de Libération, le mouvement "Un mais pas trois", réclamant une candidature commune pour Benoit Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yves Jadot.

"Si on ne fait rien, on aura un nouveau 2002... un second tour sans candidat socialiste... s'inquiète Dominique Viard, du collectif. Il y a quand même un socle commun aux 3 programmes, celui du candidat d'Europe Ecologie les Verts, celui du candidat du PS et celui du candidat de La France insoumise. On est majoritaire à trois. Si on ne fait rien, on n'existera plus au second tour".

Une pétition circule sur le site change.org ainsi que sur le site 1maispas3.

L'apéritif citoyen pour en débattre aura lieu le 1 mars à 19h en mairie de Neuvy-Saint-Sepulchre.