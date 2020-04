Inédit dans l'Orne : une session du Conseil départemental se tient... grâce au télétravail

La pandémie de Coronavirus n'empêche pas la tenue de la vie démocratique, mais celle-ci doit aussi s'adapter. La session du Conseil départemental de l'Orne prévue le 27 mars en public a été reportée. Elle se tient ces 2 et 3 avril. Pour la première fois, les élus votent depuis leur domicile.

La vie tourne au ralenti, mais elle ne s'arrête pas pour autant. Comme le dit le Département dans un communiqué : "dans cette période inédite, il est important de maintenir les prestations et verser les subventions aux associations et entreprises." Bref, de ne pas rajouter des difficultés financières à celles engendrées par la période de confinement.

24 heures pour étudier 38 dossiers

Les conseillers départementaux ont 24 heures pour étudier 38 dossiers. Le vote se fera à travers une plateforme dédiée. Parmi les sujets à l'ordre du jour de cette session pas comme les autres "de nouvelles aides départementales aux Centres territoriaux de santé, au développement de la télémédecine dans les EHPAD, à la revitalisation des centres-bourgs" mais aussi plusieurs dossiers concernant le domaine de l’insertion, des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les Services Départementaux d'Incendie et de Secours ), sans oublier les subventions aux associations notamment.

Conseil départemental de l'Orne à Alençon - Conseil départemental de l'Orne

Une procédure rendue possible explique le Directeur Général des Services de l'Orne, Gilles Morvan "par la publication le 23 mars de la loi d'urgence sanitaire. Cette loi ouvre la possibilité de recourir à tous les moyens possibles pour prendre des délibérations à distance." Techniquement, il n'aura fallu que trois jours pour tout mettre en place.

Cette expérience va permettre de s'éviter de longs discours comme cela arrive parfois. Et de se féliciter, espérons-le du développement du haut-débit initié par l'ancien président du Département, Alain Lambert, il y a quelques années. Voilà en tout cas un test grandeur réel sur la couverture internet pour les élus ornais, même si, nous promet-on, même un faible débit permet de voter à distance.