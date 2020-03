"Inefficace" et "coquille vide" : passe d'armes entre Marine Le Pen et Sophie Montel en Franche-Comté

Elles ne mâchent pas leurs mots, ni l'une ni l'autre. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National et Sophie Montel, ancienne élue du parti se livrent à une passe d'armes, sur fond d'élections municipales.

Sophie Montel a fait très peu de travail" Marine Le Pen

En visite à Besançon ce jeudi pour soutenir la liste du Rassemblement national aux élections municipales, Marine Le Pen s'en est pris à Sophie Montel. Sans détour, elle lui attribue clairement le déficit de candidats d'extrême-droite à ces élections en Franche-Comté. Pour Marine Le Pen, présidente du parti, ce manque de liste RN est dû à l'inefficacité de Sophie Montel : "Elle a fait très peu de travail. C'est elle qui porte une part de responsabilité dans ce déficit d'implantation locale, car c'était sa responsabilité" avant de dénoncer du "temps perdu".

Le Rassemblement national est une coquille vide" Sophie Montel

Piquée au vif, Sophie Montel se dit "stupéfaite" et réplique : elle a quitté le Rassemblement national depuis plus de deux ans et rejette donc toute responsabilité dans l'organisation de ces élections municipales. La conseillère régionale renvoie la balle à Marine Le Pen, avec ces mots : "Je « travaillais si peu » d’ailleurs que le FN m’a investie à plus de 25 reprises en 30 ans, elle-même m’ayant confié la tête de liste aux Régionales de 2015 en Bourgogne Franche-Comté" avant de pointer du doigt "l'incohérence" de la présidente du parti.

Pour Sophie Montel, le RN est "une coquille vide, qui depuis la désastreuse prestation de sa candidate 2017 a vu ses adhérents partir en masse, n’a pas de cadres efficaces et se retrouve enferré dans de trop nombreuses affaires". Ambiance.