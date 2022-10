Inflation, carburants, retraites : Emmanuel Macron sur France 2 ce mercredi, face aux inquiétudes des Français

Emmanuel Macron est de nouveau l'invité exceptionnel de l'émission "L'Évènement" sur France 2 ce mercredi soir. Après une première émission consacrée aux questions internationales et européennes le 12 octobre dernier, le Président évoquera les sujets qui préoccupent les Français au quotidien pendant une heure, interviewé par Caroline Roux. L'émission débutera à 20h30 et sera à suivre en direct sur francebleu.fr.

Pouvoir d'achat, salaires, carburants, immigration, réformes...

Du pouvoir d'achat aux réformes comme celle des retraites , en passant par l'immigration ou les carburants, le chef de l'Etat doit expliciter le cap de son quinquennat, et réaffirmer son ambition de mener à bien ses réformes malgré les crises et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Le chef de l'Etat devrait donc de nouveau se livrer à un exercice de pédagogie face aux nombreuses questions des Français.

Il sera donc bien sûr question de pouvoir d'achat, alors que les Français sont frappés de plein fouet par l'envolée des prix énergétiques en pleine guerre en Ukraine. Le Président sera aussi interrogé sur les trois semaines de pénurie d'essence à la pompe qui viennent de s'écouler. Alors que les superprofits de quelques grandes entreprises alimentent le débat, les revendications autour des hausses de salaires animent aussi l'automne social, marqué par plusieurs préavis de grève et appels à manifester.

Le sujet de l'immigration est aussi revenu en force après le meurtre de Lola, 12 ans, par une Algérienne en situation irrégulière. L'exécutif est apparu sur la défensive, face au faible nombre de renvois d'étrangers ayant obligation de quitter le territoire français ("OQTF"), même si l'exploitation politique de cet infanticide fait débat.

Un quinquennat "difficilement lisible" pour le moment

"L'enjeu essentiel c'est de montrer qu'il garde un cap et de dire quelle sera la marque de fabrique de ce quinquennat, qui pour l'instant apparaît difficilement lisible", considère le président de l'institut de sondages Elabe, Bernard Sananès. "Ce que doit dire le Président, c'est : qu'est-ce qu'on représente, et où l'on va. C'est ce qui explique en partie l'échec relatif aux législatives : on n'a pas dit où on voulait aller", abonde un député de la majorité auprès de l'AFP.

Ces derniers mois, le chef de l'Etat a surtout été offensif à l'international, tentant de se poser en médiateur dans le conflit ukrainien et en chef de file de l'UE face à un chancelier allemand sur la défensive sur le soutien à l'Ukraine.

Sur le front de la politique intérieure, Emmanuel Macron doit batailler avec des oppositions de gauche et d'extrême droite revigorées. Un coup de semonce a d'ailleurs été adressé lundi à l'exécutif , le RN choisissant de finalement voter avec la Nupes une motion de censure contre le gouvernement Borne. Si trois motions de censure ont été rejetées par les députés, la probable utilisation de 49.3 en série pour faire passer les textes budgétaires des prochaines semaines conduira certainement à d'autres motions de censure, alors que le président a déjà agité le spectre d'une dissolution.