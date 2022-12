Le président du département d'Indre-et-Loire dénonce les multiples visites de ministres en "mal de terrain"

"Quand la Vallée des Rois se transforme en Vallée des Ministres". C'est par cette métaphore que le président du département d'Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier entame son communiqué de presse, succinct, rendu public ce vendredi 2 décembre.

L'élu de centre-droit fustige les nombreuses visites ministérielles qu'a connues la Touraine ces dernières semaines. Sept en moins de deux mois selon Jean-Gérard Paumier*, neuf si l'on ajoute celles du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau le 22 septembre et celle de la présidente de l'Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet le 26 novembre, seuls déplacements salués par le président du département car réalisés "sans communication" et construites sur la base de "rencontres et d'écoutes".

Pour les autres, Jean-Gérard Paumier dénonce des visites "toujours pressées et lourdes d'organisation pour les services de l'État". L'élu estime que ces déplacements sont des "actions de communication dont la Touraine est le décor" et invite les ministres "en mal de terrain" à "s'inspirer" des déplacements de Marc Fesneau et de Yaël Braun-Pivet. Les ministères apprécieront.

* Laurence Boone les 13 octobre et 5 décembre, Olivier Dussopt le 14 octobre, Agnès Pannier-Runacher le 28 octobre, Agnès Firmin Le Bodo le 4 novembre, Bérengère Couillard le 10 octobre et Geneviève Darrieusecq le 1er décembre