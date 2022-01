Anne Hidalgo attendue à Toulouse le 2 avril pour un dernier meeting en province

Anne Hidalgo se rendra bien à Toulouse pour clôturer sa campagne. Quel que soit le résultat de la primaire citoyenne, à laquelle la maire de Paris refuse désormais de se soumettre, elle s'exprimera dans la ville rose, ou tout près, le samedi 2 avril prochain, pour ce qui est présenté comme le dernier meeting en province avant le premier tour. Il y aura sans doute un ultime rendez-vous parisien avant le 10 avril.

Une tradition bien ancrée

Elle se conforme donc à la tradition socialiste qui veut qu'à chaque élection présidentielle, le candidat du PS termine son marathon par Toulouse. Benoit Hamon au Zénith en 2017, François Hollande place du Capitole avant le second tour en 2012 ou encore bien sûr les énormes rassemblements de François Mitterrand qui a institué la tradition, d'abord au Stadium en 1981 puis les chapiteaux à Portet-sur-Garonne en 1988, qui avaient réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. En 2012, Ségolène Royal, elle, était venue à Toulouse aux côtés de José Luis Zapatero au Parc des Expositions trois jours avant le premier tour, mais avait choisi Lille juste avant le second. En 1995, Lionel Jospin avait quant à lui opté pour Labège et ses 40.000 sympathisants sous des chapiteaux avant le duel perdu face à Jacques Chirac. En 2002, l'ancien député de Haute-Garonne avait dû annuler le meeting de Castelnau d'Estrétefonds en 2002, faute d'avoir pu accéder au second tour.

Le lieu que choisira l'entourage d'Anne Hidalgo le 2 avril reste à déterminer. Les grandes structures sont exclues pour des raisons à la fois sanitaires et politiques. La socialiste aura du mal à remplir une enceinte comme le Stadium (16.000 places) ou la place du Capitole qui peut paraitre un peu clairsemée si moins de 35.000 personnes ne s'y amassent pas. Et le maire de Toulouse n'est plus socialiste comme en 2012.

à lire aussi Anne Hidalgo choisit Perpignan pour son premier meeting de campagne

Pas forcément Toulouse ville

Il reste d'autres salles bien sûr, tant qu'elles ne sont pas utilisé pour les vaccinations de Covid comme risquent de l'être jusqu'à fin avril le Hall 8 du Parc des expos et surtout la salle Mermoz. L'un des plus beaux écrins de la ville rose, la Halle aux Grains en centre-ville est aussi un choix prestigieux mais Fabien Roussel, le candidat PCF l'aura déjà occupée le 27 mars. On voit mal un choix porté sur des endroits marqués par le sceau de la débâcle électorale comme Castelnau en 2002 et le Zénith en 2017. Le centre des congrès Pierre-Baudis pourrait être une bonne option.

La salle Diagora de Labège n'est pas non plus écartée. Ce sont les options hors-la-ville, comme en 1988 et en 1995, voire la tentative avortée de 2002. Et pourquoi ne pas prendre le pari de voir Anne Hidalgo avec les Pyrénées en fond, chez son amie Carole Delga à Martres-Tolosane, voire chez son autre porte-parole toulousain, le maire de Cintegabelle, Sébastien Vincini ? Pari risqué en terme de logistique, idée plus modeste mais pas insensée, à voir aussi si ces deux communes en auraient la capacité technique. Elles sont en tous cas toutes les deux à moins d'une heure de route de Toulouse, et accessibles directement en TER depuis Matabiau.