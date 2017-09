Info France Bleu Azur, Louis Nègre : « Je reste maire et je quitte mon poste de sénateur »

Louis Nègre, sénateur maire de Cagnes-Sur-Mer était notre invité ce jeudi. Il nous a parlé de ses propositions pour l’ouverture à la concurrence sur le transport ferroviaire. Il a également confirmé qu’il resterait maire de sa commune.

Louis Nègre est sénateur maire de Cagnes-sur-Mer et président au sénat du groupe de travail "Mobilités et transports". Il était notre invité à 7h50 sur France Bleu Azur.

« La SNCF n’est plus à la hauteur. »

Le transport ferroviaire pose problème dans les Alpes-Maritimes. Louis Nègre propose l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. La SNCF n’aurait plus le monopole : « La Sncf n’est pas à la hauteur. Elle est faite pour le service public des voyageurs et les voyageurs se plaignent. Ce qu’il faut faire c’est plus de concurrence c’est ce que je propose. Il faut mettre la pression sur la sncf. Les billets ne seront pas nécessairement plus chers. Je fais tout pour que l’ouverture à la concurrence ait lieu dès 2019. »

« Je reste maire »

Louis Nègre est sénateur et maire. Il va devoir faire un choix avec la règle du non cumul des mandats : « Je reste maire. Je fais ce choix pour les cagnois qui m’ont fait confiance. Etre sénateur c’est extraordinaire mais j’ai été élu pour être maire par les cagnois. Je reste maire et c’est Henry Leroy le maire de Mandelieu La Napoule qui va me remplacer. »