Lac Chauvet, Picherande, France

La séquence n'est absolument pas officielle, mais elle est chargée de symboles. Emmanuel Macron va se rendre au lac Chauvet vendredi. Le Chef de l'Etat marchera donc dans les pas de François Mitterrand.

Chauvet : la parenthèse auvergnate de François Mitterrand

Ce n'est pas le plus beau lac d'Auvergne, ni le plus touristique. Mais c'est là que François Mitterrand venait, chaque été, prendre un bol d'air. Le cérémonial a débuté en 1976 et il a duré des décennies. Entouré de ses amis socialistes auvergnats -Michel Charasse, Marcel Bony, Joseph Planeix, Jean-Paul Bacquet- François Mitterrand déjeunait dans la maison du gardien, ouverte pour la circonstance. Le repas était local : omble chevalier, chou farci ... La dernière fois, c'était en août 1995, peu de temps avant son décès. Mitterrand faisait le tour du lac, son chien à ses côtés. Selon ses proches, il aimait particulièrement contempler ce paysage immuable.

Macron sur les traces de Mitterrand

Ce vendredi après-midi, Emmanuel Macron va donc découvrir le lac Chauvet. Le service de communication de l'Elysée a confirmé l'information. Loin des salons dorés de la République, au lendemain du Forum Davos, le Président de la République va se retrouver au coeur du Sancy, en pleine nature, dans ce site hautement symbolique pour le Parti Socialiste. Lui aussi sera entouré d'amis, lui aussi déjeunera sur place. Une visite privée auxquels les commentateurs politiques tenteront de donner un sens.