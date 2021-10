INFO FRANCE BLEU - "Je vais y aller en juin 2022", la députée Françoise Ballet-Blu candidate à sa réélection

"Oui, je vais y aller en juin 2022", annonce la députée LREM de la première circonscription de la Vienne Françoise Ballet-Blu sur France Bleu Poitou. "Je suis députée depuis 14 mois, puisque j'ai succédé à Jacques Savatier. Je vous avoue que j'ai fait un début de mandat un peu particulier," explique l'élue, avec notamment l'Assemblée nationale en demi-jauge et du télétravail et des collègues masqués. "Ce n'est que depuis cet été que je touche du doigt le vrai job de député." Elle en tire cette conséquence : " un mandat tronqué et un mandat qui aura fait même pas deux ans, ça me donne envie de continuer."

Un bilan de mandat bientôt distribué

"Il est en cours en correction, ça va être très vite dans les boîtes aux lettres", révèle la députée. "Je vais mettre en avant tout ce que j'ai fait sur le terrain, des belles histoires, des témoignages... Je suis ancien chef d'entreprise donc j'ai été proche des entreprises pendant la période qu'on vient de traverser qui a été un peu compliquée, et on a pu avoir vraiment de bons résultats", affirme Françoise Ballet-Blu. Elle montrera aussi ces domaines de travail : l'égalité femme-homme et l'économie.

Je ne suis pas en campagne, je travaille. - Françoise Ballet-Blu, députée de la première circonscription de la Vienne.

C'est finalement un tract pour l'élection présidentielle et les législatives qui ne dit pas son nom, admet l'élue. Cependant pour Françoise Ballet-Blu : "Je ne suis pas en campagne, je travaille. Et je ne vais pas beaucoup changer mes habitudes quand je serai en campagne." Pour elle, c'est encore trop tôt pour vraiment démarcher les citoyens.